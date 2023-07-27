Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля, свидетельствуют данные торгов в четверг, 27 июля.

По данным биржи на 15:45, цена Brent росла на 1,46% — до $84,16 за баррель. В то же время стоимость барреля американской марки WTI также впервые с 19 апреля превысила $80.

12 июля цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель.

Как 11 июля отмечало агентство Bloomberg, нефтяные котировки устремились вверх, после того как в Китае заявили о готовности принимать меры для стимулирования экономики.

До этого, 30 июня, экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что если рецессии в США не будет, нефть преодолеет ценовой барьер в $100. В случае развития опережающими темпами экономики Индии и Китая уже осенью стоимость нефти может достичь $120. По мнению эксперта, справедливая стоимость нефти в настоящее время составляет $90–100 за баррель Brent.