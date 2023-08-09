В Петербурге арестован первый подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Алиева

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в убийстве местного бизнесмена Виктора Алиева. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фигурантом дела является 46-летний Александр Сухарев. По версии следствия, утром 5 августа, находясь на строительном объекте на Глухарской улице, он совершил убийство, выстрелив в жертву из пистолета не менее семи раз, после чего скрылся.

Следствие полагает, что Сухарев действовал по найму, кроме того, у него был сообщник — Артем Рягин. По имеющимся у правоохранителей данным, он помогал в подготовке убийства: изучал график работы Алиева для планирования покушения, а также доставил исполнителя к месту преступления. Его задержали вместе с предполагаемым убийцей 7 августа, но, в отличие от Сухарева, отпустили под подписку о невыезде.

8 августа Рягин явился на допрос в отдел полиции, но, как сообщает РЕН ТВ, внезапно попытался скрыться, выпрыгнув из окна. Серьезных телесных повреждений мужчина практически не получил, сейчас он находится в больнице с ушибом ноги.

В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение, информирует Главное следственное управление по Санкт-Петербургу.