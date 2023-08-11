«85% заявили, что стали относиться к украинцам хуже, 15% — наоборот»

Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам, отношение 15%, наоборот, улучшилось . Об этом рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. При этом он отметил, что противники РФ активно продвигают идеи русофобии. В частности, они стремятся внедрять в сознание граждан РФ идеи сепаратизма и регионального изоляционизма . Тем не менее такая политика терпит крах. По словам руководителя структуры, в новых регионах призывы к межнациональной розни не находят отклик. Как живут русские и украинцы на одной территории, сколько казаков принимает участие в СВО и почему не удастся отменить русскую культуру — в интервью Игоря Баринова «Известиям» .

«Зарубежные модераторы стремятся внедрять в сознание российских граждан идеи сепаратизма»

— Сегодня во многих странах практикуют «отмену русской культуры». Каково сейчас положение русского языка на мировой арене?

— Несмотря на международное давление, оказываемое со стороны недружественных РФ государств, русский язык сохраняет свои позиции и авторитет на крупнейших международных площадках . Он остается одним из шести официальных языков ООН, сохраняет статус официального или рабочего языка в таких авторитетных международных организациях, как ЮНЕСКО, БРИКС, ШОС, МАГАТЭ, ВОЗ, СНГ, ЕАЭС и другие. По степени распространенности русский язык занимает пятое место в мире и имеет более 260 млн носителей. Всё это лишь подтверждает высокую значимость русского языка на мировой арене и его незаменимость в области межнационального общения.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— Какие проекты по продвижению русского языка сегодня реализуются?

— Одно из мероприятий — ежегодно проводимый форум «Языковая политика в РФ», который станет ключевой общероссийской площадкой для обсуждения актуальных вопросов языковой политики в нашей стране . Ближайший форум, который пройдет зимой 2023 года, планируется посвятить проведению Года русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ.

Летом 2024 года мы также проведем в Москве международную конференцию высокого уровня, основной темой которой станет развитие языков стран БРИКС и ШОС, в том числе русского . Кстати, во время моей рабочей встречи с послом КНР в России я пригласил наших китайских коллег — языковых экспертов, преподавателей русского языка и всех, чья деятельность связана с изучением и популяризацией нашего языка и культуры в Китае, — к участию в ней. Что касается проектов по продвижению русского языка, реализуемых на площадке ЮНЕСКО, то 6 июня 2023 года в штаб-квартире организации в Париже впервые прошло празднование Дня русского языка .

Подчеркну, что мы призываем к взаимовыгодному сотрудничеству всех иностранных коллег, заинтересованных в продвижении русского языка за рубежом , в том числе из стран, не входящих в состав БРИКС или ШОС. Русский язык — дверь в мир русского искусства и культуры, нематериального общемирового достояния, открывающего безграничные возможности для международного гуманитарного сотрудничества. И мы заинтересованы в налаживании долгосрочных взаимовыгодных связей с нашими зарубежными партнерами, обмене мировым опытом в сфере развития языков, а также в продвижении русского языка как языка межнационального общения.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Есть ли попытки раскачать ситуацию в стране из-за рубежа на национальной почве? Как мы можем этому противостоять?

— В условиях проведения специальной военной операции работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений приобретает особую важность , поскольку противники России выбрали именно эту сферу в качестве одного из приоритетных объектов информационно-психологической войны , ведущейся против нашей страны. Это подтверждается как данными нашего ситуационного центра, который специализируется на мониторинге открытого информационного пространства, так и сведениями других профильных структур.

Зарубежные модераторы стремятся внедрять в сознание российских граждан идеи сепаратизма и регионального изоляционизма . Значительный акцент делается на продвижение материалов, искажающих историю народов нашей страны. Насаждается русофобия, предпринимаются попытки организовать протестную активность. Используются технологии искусственного интеллекта для генерации и распространения публикаций , чтобы насытить российское информационное пространство деструктивными нарративами, которые связаны прежде всего с различными историческими датами.

Возрос интерес к находящимся в России мигрантам из Центрально-Азиатского региона : в их среде пропагандируются идеи этнического превосходства и негативного отношения к нашему населению и органам государственной власти. А связанные с ними конфликты и случаи девиантного поведения также активно используются для разжигания межнациональной розни и радикализации отдельных групп населения.

Активизировалась деятельность новых квазирелигиозных движений , которые продвигают в более или менее скрытой форме антигосударственную повестку. Транслируются идеи о колониальном характере российской политики. Внедряются протестные настроения за счет обострения межконфессиональных отношений на фоне дискуссии о ношении хиджабов в школах или строительстве культовых сооружений.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Ранее глава ВЦИОМ рассказал нам о растущей неприязни россиян к украинцам на фоне конфликта. Отмечают ли подобное в ФАДН?

— Да, наши социологические исследования демонстрируют негативную тенденцию в этом вопросе. Так, среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам. В частности, 85% заявили, что стали относиться к ним хуже, а 15%, наоборот, отметили улучшения своего отношения .

«Все регионы России помогают в возрождении мирной жизни. И люди это видят»

— Какова ситуация с межэтническими отношениями в новых регионах, в частности между россиянами и украинцами?

— Мы проводим постоянный мониторинг состояния межнациональных отношений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И сейчас уже можно сказать, что задача утверждения на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов решается успешно , несмотря на попытки негативного внешнего влияния. Неважно, какой национальности человек, — большая часть жителей новых регионов ассоциирует себя в первую очередь с Россией, россиянами . Пропаганда наших врагов нацелена на раскол общества, она деструктивна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но люди не хотят конфронтации, поэтому призывы к разжиганию межнациональной розни не находят отклик . Кроме того, сейчас, как и после Великой Отечественной войны, когда Донбасс восстанавливался силами всего Советского Союза, все регионы России так или иначе помогают в возрождении нормальной, мирной жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И люди это видят . В противовес пропаганде наших врагов деятельность РФ направлена на созидание, что, конечно, находит поддержку у населения, консолидирует его вокруг наших единых духовных ценностей.

— Владимир Путин ранее поручил изменить Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года с учетом вхождения новых регионов в состав страны. Какие изменения войдут в стратегию?

— Чтобы определить, какие изменения войдут в стратегию, будет проведен ее детальный анализ и зафиксированы позиции, требующие корректировки, в том числе в части интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предполагается, что будет предусмотрена существенная корректировка раздела II «Современное состояние межнациональных отношений в Российской Федерации». Он будет дополнен положениями об интеграции новых субъектов в сферу государственной национальной политики.

Уже проведена совместная работа правительства РФ и новых регионов: создается территориальное управление ФАДН России для осуществления полномочий в сфере государственной национальной политики на территории новых субъектов и их ускоренной интеграции. В некоторых новых субъектах сформированы исполнительные органы по реализации государственной национальной политики, утверждены программы социально-экономического развития на 2023–2025 годы, формируются советы по межнациональным и межрелигиозным отношениям при главах регионов, создаются филиалы ФГБУ «Дом народов России» для взаимодействия с национальными общинами и диаспорами и общественными организациями. Также планируется отразить итоги реализации настоящей стратегии, учесть поправки в Конституцию РФ (вступили в силу 4 июля 2020 года. — «Известия»), уточнить данные об этническом составе населения по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.

Фото: РИА Новости

Полагаем целесообразным скорректировать риски и угрозы стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений , вызванные внешним информационным воздействием, резко возросшим после начала специальной военной операции и направленным на размывание общероссийской гражданской идентичности.

— Возвращаясь к теме СВО, ранее вы заявили, что сейчас новая задача заключается в формировании мобилизационного ресурса Вооруженных сил РФ из числа войсковых казачьих обществ. Насколько активно они привлекаются к участию в СВО?

— В РФ действует 12 казачьих войск , внесенных в государственный реестр казачьих обществ. Они — соучредители Всероссийского казачьего общества, которое осуществляет общую координацию их деятельности. Численность реестрового казачества в России составляет примерно 150 тыс. человек, значительная часть которых прямо или косвенно участвует в СВО . Также активно себя проявляет общественная организация «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», представительства которой располагаются в 79 субъектах России.

С первых дней СВО казаки по своей инициативе, используя личные контакты с государственными органами власти Донецкой и Луганской народных республик и казачеством этих регионов, выдвинулись на передовые рубежи. В дальнейшем количество желающих помочь Родине значительно выросло, что обусловило необходимость упорядочивания этой народной инициативы и выстраивания новых форматов взаимодействия с государственными органами.