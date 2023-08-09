Changan запустил в России фирменную подписку на свои автомобили

Китайский автопроизводитель Changan совместно с компанией RexRent объявил о запуске фирменной подписки на свои машины. Сейчас россиянам доступны три модели: седаны Alsvin, лифтбэки Uni-V и кроссоверы Uni-K, сообщает 9 августа пресс-служба Changan.

Лифтбэк UNI-V оснащен полуторалитровым мотором TGDI семейства BlueCore. Двигатель является собственной разработкой компании. Мотор развивает мощность 181 л.с. и работает в паре с семиступенчатым роботом. Коробка передач работает в одном из трех режимов: eko, norm или sport.

Бюджетный седан Changan Alsvin оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 107 л.с. в паре с пятиступенчатым «роботом». Alsvin, продажи которого начались в начале лета, ― самый дешевый китайский седан на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta.

Кроссоверы Changan Uni-K доступны в России с двухлитровым наддувным мотором мощностью 227 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Тип привода — передний или полный. Модель оснащена скрытыми дверными ручками и головной LED-оптикой.

Ранее, 16 июня, электрокар «Москвич 3e» пополнил автопарк московского сервиса каршеринга «Сит

идрайв». Кроме того, с мая этого года в автопарке «Ситидрайв» появилась бензиновая версия кроссовера «Москвич 3». Всего в Москве и Петербурге пользователям сервиса каршеринга доступны 300 таких автомобилей: 100 в столице, еще 200 в городе на Неве.