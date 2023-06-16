В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»

Электрокар «Москвич 3e» пополнил автопарк московского сервиса каршеринга «Ситидрайв», сообщает 16 июня пресс-служба завода «Москвич».

Первые 10 электромобилей уже доступны московским пользователям «Ситидрайва», в скором времени на электрокарах «Москвич» смогут проехаться клиенты сервиса из Санкт-Петербурга.

Кроме того, с мая этого года в автопарке «Ситидрайва» появилась бензиновая версия кроссовера «Москвич 3». Всего в Москве и Петербурге пользователям сервиса каршеринга доступны 300 таких автомобилей: 100 в столице, еще 200 ― в городе на Неве.

«Автомобили «Москвич» становятся полноценной составляющей парков такси и каршеринга по всей стране. Мы очень рады, что подобные сервисы рассматривают не только автомобили с двигателем внутреннего сгорания, но и электромобили. Электрический транспорт ― это наше будущее, которое доступно уже сегодня в лице технологичного городского кроссовера «Москвич 3e». Он обладает необходимым и привычным уровнем комфорта для ежедневных поездок современных жителей крупных городов, где для них уже создана вся необходимая инфраструктура», ― заявил Дмитрий Пронин, генеральный директор автозавода «Москвич».

Дилеры столичных таксопарков, которые сотрудничают с агрегатором «Яндекс Такси», по состоянию на 9 июня получили 560 кроссоверов «Москвич 3». По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по дорогам города уже ездят 200 «Москвичей»-такси.

Также автозавод «Москвич» будет заниматься в течение года поставкой 3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» по всей стране для дилеров таксопарков-партнеров таких сервисов такси, как «Таксовичкоф» и «Ситимобил».