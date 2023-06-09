Дилеры столичных таксопарков получили уже 560 «Москвичей»

Дилеры столичных таксопарков, которые сотрудничают с агрегатором «Яндекс.Такси», получили 560 кроссоверов «Москвич 3», сообщает 9 июня, в пятницу, пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на дорогах города уже ездят 200 «Москвичей-такси».

«Благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина перезапустить производство автомобилей на заводе «Москвич» компании такси и каршеринга могут обновлять парк и сохранять свои услуги на самом высоком уровне. В апреле завод подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с компанией «Яндекс». В рамках договора дилерам передано 560 кроссоверов «Москвич 3», из них 200 автомобилей уже работают в городе», ― заявил Ликсутов.

Тем временем автозавод «Москвич» будет заниматься в течение года поставкой 3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» по всей стране для дилеров таксопарков-партнеров таких сервисов такси, как «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

7 июня российский производитель сообщил, что за первые полгода с начала производства в России реализовали 2,5 тыс. «Москвичей».

Больше всего «Москвичей 3» и электрокаров «Москвич 3e» жители России купили в апреле и мае: 969 и 860 экземпляров соответственно. По данным статистики, куда большей популярностью среди покупателей пользуется бензиновая версия кроссовера «Москвич 3».