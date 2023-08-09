Опубликованы кадры с моментом взрыва в Сергиевом Посаде
Опубликованы кадры с моментом взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в в Сергиевом Посаде. Об этом стало известно в среду, 9 августа.
По нашим данным, взрыв произошел в ангаре на площади 1 600 кв. м. На заводе выбиты стекла, значительно поврежден фасад.
Следователи и криминалисты Следственного комитета РФ по Московской области выехали на место происшествия.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе на проспекте Красной Армии произошел ранее этим же днем, 9 августа. По последним данным, в результате пострадали 12 человек. Также разрушен ангар на площади 1600 кв. м.
По данным источника «Известий», источником детонации стал склад с пиротехникой. Причиной взрыва мог стать человеческий фактор.
На предприятии объявлена тотальная эвакуация из всех зданий. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.