NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР

Внешнеполитический вектор США всё дальше уводит страну от ближневосточного партнера — Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), особенно когда речь заходит об изоляции России и ограничении связей с Китаем, пишет 8 августа The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что ключевой для США союзник в регионе — президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который дважды посещал Россию, чтобы встретиться с ее лидером Владимиром Путиным, а с Китаем военно-воздушные силы Эмиратов планируют впервые провести совместные учения.

«Это развитие и углубление отношений показывает, как ближневосточный лидер, которого правительство США рассматривает как важного партнера, всё чаще выбирает свой собственный путь. Американским чиновникам не удалось убедить шейха Мохаммеда присоединиться к внешней политике США, особенно когда речь заходит об ограничении военных связей с Китаем и изоляции России», — подчеркивает газета.

Наоборот, продолжает издание, Эмираты процветают «за счет притока российских денег, нефти и золота». Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками, такими как Индия, — всё это подготовка к миру, в котором, возможно, когда-нибудь больше не будут доминировать США.

«То, что мы наблюдаем в международном порядке, не обязательно является многополярным миром, но мы наблюдаем более подвижный мир, в котором всё меняется», — сказал недавно The New York Times дипломатический советник шейха Мохаммеда Анвар Гаргаш.

22 июня старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк в статье для издания The Hill написал, что между США и ОАЭ возник серьезный раскол. Возник как минимум 10 лет назад, когда занимавший тогда пост американского лидера Барак Обама провел переговоры по ядерной сделке с Ираном втайне от арабских союзников в Персидском заливе.

Ранее, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.

Днем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в открытии павильона ОАЭ на ПМЭФ, также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом аль-Касими и министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Туком аль-Марри.