Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США призвал мятежников Нигера освободить президента и его семью
Мир
Египет закупил у России 235 тыс. тонн пшеницы
Мир
Сенатор США назвал правительство Украины «командой младших школьников»
Общество
В России может появиться маркировка фермерской продукции
Мир
NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР
Мир
Полянский обвинил Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам
Общество
Путешествия на Чукотку в следующем году подешевеют на 50 тыс. рублей
Мир
В Великобритании заявили о недовольстве компаний антироссийскими санкциями
Общество
В МЧС рассказали об очистке от боеприпасов времен ВОВ севастопольской бухты Гильзовая
Общество
Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей
Общество
В России оборудуют дворы для реабилитации инвалидов
Мир
Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за зерновую сделку
Экономика
ЦБ может начать публиковать содержание обсуждений решений по ставке

NYT указала на уход ОАЭ из-под влияния США ради сотрудничества с РФ и КНР

NYT: ОАЭ становятся менее подвержены влиянию США и развивают отношения с Россией
0
Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внешнеполитический вектор США всё дальше уводит страну от ближневосточного партнера — Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), особенно когда речь заходит об изоляции России и ограничении связей с Китаем, пишет 8 августа The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что ключевой для США союзник в регионе — президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который дважды посещал Россию, чтобы встретиться с ее лидером Владимиром Путиным, а с Китаем военно-воздушные силы Эмиратов планируют впервые провести совместные учения.

«Это развитие и углубление отношений показывает, как ближневосточный лидер, которого правительство США рассматривает как важного партнера, всё чаще выбирает свой собственный путь. Американским чиновникам не удалось убедить шейха Мохаммеда присоединиться к внешней политике США, особенно когда речь заходит об ограничении военных связей с Китаем и изоляции России», — подчеркивает газета.

Наоборот, продолжает издание, Эмираты процветают «за счет притока российских денег, нефти и золота». Растущие связи как с американскими конкурентами, так и с развивающимися экономиками, такими как Индия, — всё это подготовка к миру, в котором, возможно, когда-нибудь больше не будут доминировать США.

«То, что мы наблюдаем в международном порядке, не обязательно является многополярным миром, но мы наблюдаем более подвижный мир, в котором всё меняется», — сказал недавно The New York Times дипломатический советник шейха Мохаммеда Анвар Гаргаш.

Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
Экономист призвал к привлечению в Россию исламских инвестиций

22 июня старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк в статье для издания The Hill написал, что между США и ОАЭ возник серьезный раскол. Возник как минимум 10 лет назад, когда занимавший тогда пост американского лидера Барак Обама провел переговоры по ядерной сделке с Ираном втайне от арабских союзников в Персидском заливе.

Ранее, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.

Днем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в открытии павильона ОАЭ на ПМЭФ, также встретился с правителем эмирата Рас-эль-Хайма Шейхом Саудом аль-Касими и министром экономики ОАЭ Абдаллой бен Туком аль-Марри.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023