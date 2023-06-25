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The Hill указала на серьезный раскол между США и ОАЭ

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Фото: REUTERS/Abdelhadi Ramahi
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Между США и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) возник серьезный раскол, отметил 22 июня старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк в статье для издания The Hill.

В публикации объясняется, что раскол между Эмиратами и Штатами возник как минимум 10 лет назад, когда занимавший тогда пост американского лидера Барак Обама провел переговоры по ядерной сделке с Ираном втайне от арабских союзников в Персидском заливе.

Позже негативное отношение между Абу-Даби и Вашингтоном подкрепилось запоздалым ответом Соединенных Штатов на ракетные удары по ОАЭ из Йемена. По этим причинам Арабские Эмираты поставили в приоритет сотрудничество с российской и китайской сторонами. Так, КНР — самый крупный нефтяной партнер ОАЭ в мире на данный момент, а Эмираты — второй по величине торговый партнер Китая. США же сейчас предпринимают попытки восстановить отношения с арабами.

«За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло», — сказано в публикации.

В июле 2022 года президент США Джо Байден, находясь в Джидде, лично пригласил шейха Мухаммеда в Вашингтон. Шейх не приехал, вместо него практически через год в Вашингтон прибыл его брат — советник по национальной безопасности.

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11 апреля журналист Кеннет Рапоза предполагал в статье для Forbes, что Объединенные Арабские Эмираты могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты Соединенных Штатов. Автор отмечал, что Эмираты, как и Саудовская Аравия, брали пример с США, но Абу-Даби начнет действовать в коллективных интересах Эмиратов. Ухудшение отношений между ОАЭ и США «чревато негативными последствиями», подытожил журналист.

Газета Financial Times 1 марта заявила о том, что дипломаты из Европейского союза и Соединенных Штатов совершили визиты в ОАЭ, чтобы оказать давление на местные власти с целью добиться прекращения реэкспорта критических электронных компонентов в Россию.

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