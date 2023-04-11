Forbes сообщил о возможном прекращении сотрудничества ОАЭ и США

Журналист Кеннет Рапоза 11 апреля заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США. Об этом он написал в статье для Forbes.

«Всё началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном. <…> Следующими идут Объединенные Арабские Эмираты», — написал автор.

Рапоза отметил, что ОАЭ, как и Саудовская Аравия, брали пример с США, однако в настоящее время Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов.

Сообщается, что летом прошлого года американский лидер Джо Байден пригласил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида приехать в Вашингтон. По мнению журналиста, то, что визит до сих пор не состоялся, говорит о сложностях в отношениях между ОАЭ и США.

«Наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего «ухода» от западного лидерства», — напомнил Рапоза.

При этом, как указал журналист, заместитель министра финансов США уже жаловалась на ОАЭ в свете «плохого соблюдения санкций». Однако даже в случае введения Вашингтоном каких-либо санкций страна проигнорировала бы любые рестрикции.

В статье подчеркивается, что для США ОАЭ являются важным партнером как в торгово-экономическом плане, так и в сфере политического влияния, поскольку страна является четвертой в мире по величине американских военных поставок. В 2020 году на долю капитала ОАЭ пришлось порядка $45 млрд инвестиционных потоков в США.

Ухудшение отношений между ОАЭ и США «чревато негативными последствиями», подытожил журналист.

Ранее, 1 марта, газета Financial Times сообщила, что дипломаты из Евросоюза и США совершили визиты в ОАЭ в течение последних недель, чтобы оказать давление на местные власти с целью добиться прекращения реэкспорта критических электронных компонентов в Россию.

3 февраля Вашингтон потребовал от Абу-Даби прекратить экспорт товаров в Россию. Позиция США связана с тем, что подобные торговые связи поддерживают российский бюджет, обеспечивая Кремль средствами, и «препятствуют усилиям по сдерживанию Москвы».