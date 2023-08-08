Подозреваемый в убийстве белгородской школьницы наблюдался у психиатра

Житель Белгородской области, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы, ранее был судим и состоял на учете у психиатра. Об этом 8 августа рассказал источник «Известий».

Кроме того, по словам собеседника, 42-летний мужчина оказал сопротивление, когда 7 августа его задерживали стражи порядка.

Ранее 8 августа мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Об обнаружении тела школьницы на территории кладбища в поселке Разумное Белгородской области сообщил 6 августа источник «Известий». Тогда сообщалось, что девочка ушла из дома 4 августа и не вернулась.

7 августа СК РФ установил личность подозреваемого в ее убийстве. Следователи заявили в суд ходатайство об аресте фигуранта уголовного дела.