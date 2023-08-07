В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы

В Белгородской области задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы. Об этом 7 августа сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, задержан житель поселка Разумное Павел Дуржинин. После преступления он успел скрыться в Яковлевском районе. Сейчас с ним работают следователи.

Накануне источник «Известий» сообщил, что тело 15-летней девушки нашли на территории кладбища в Разумном. Все выходные ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве. По его данным, школьница пропала 4 августа, а нее теле были обнаружены следы насильственной смерти.