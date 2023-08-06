Реклама
Прямой эфир
Спорт
На Играх стран СНГ в Белоруссии разыграют новый комплект медалей
Происшествия
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
Общество
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве
Мир
Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летящего к Москве беспилотника силами ПВО
Мир
Сильнейший шторм обрушился на ОАЭ
Спорт
Российские летчики установили новый рекорд в фигурах высшего пилотажа
Происшествия
Два человека погибли при столкновении фур в Красноярском крае
Мир
В США указали на отсутствие смысла в продолжении контрнаступления ВСУ
Мир
Экс-советник Пентагона предрек скорый отказ США от Украины
Мир
В США назвали глупым заявление Британии о мешающих ВСУ кустах
Экономика
Белоусов заявил о готовности РФ к старту отрасли беспилотных авиационных систем

На кладбище под Белгородом нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

0
Фото: vk.com/belinter
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело пропавшей 15-летней школьницы было найдено на территории кладбища в поселке Разумное Белгородской области. Об этом «Известиям» сообщил источник 6 августа.

«Тело девочки, которая пропала 4 августа, нашли на кладбище в Разумном», — сказал собеседник.

На месте происшествия работают следователи. Причины и обстоятельства смерти 15-летней девочки устанавливаются.

Школьница пропала в пятницу, 4 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Все выходные ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Живой товар: россияне украли троих детей у матерей и продали цыганам
Перед судом предстанут и продавцы, и покупатели

Ранее, 24 июля, в лесу возле города Дивногорска Красноярского края было найдено тело 16-летней девочки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Школьница вышла на прогулку с подругой, однако на место встречи не пришла и не вернулась домой в оговоренное с родителями время. Спустя два дня был арестован обвиняемый в ее убийстве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023