На кладбище под Белгородом нашли тело пропавшей 15-летней школьницы

Тело пропавшей 15-летней школьницы было найдено на территории кладбища в поселке Разумное Белгородской области. Об этом «Известиям» сообщил источник 6 августа.

«Тело девочки, которая пропала 4 августа, нашли на кладбище в Разумном», — сказал собеседник.

На месте происшествия работают следователи. Причины и обстоятельства смерти 15-летней девочки устанавливаются.

Школьница пропала в пятницу, 4 августа. Она ушла из дома и не вернулась. Все выходные ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Ранее, 24 июля, в лесу возле города Дивногорска Красноярского края было найдено тело 16-летней девочки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Школьница вышла на прогулку с подругой, однако на место встречи не пришла и не вернулась домой в оговоренное с родителями время. Спустя два дня был арестован обвиняемый в ее убийстве.