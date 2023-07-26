Подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы арестовали в Дивногорске

Подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы арестовали в городе Дивногорске Красноярского края. Об этом сообщил региональный СК в своем Telegram-канале 26 июля.

Правоохранительными органами выполняются следственные действия с подозреваемым.

По ходатайству следствия 34-летнему подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 23 сентября 2023 года).

24 июля в лесу возле города Дивногорска было найдено тело 16-летней девушки, пропавшей двумя днями ранее. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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