Подозреваемому в убийстве школьницы под Белгородом предъявили обвинение

В Белгородской области предъявили обвинение мужчине, который подозревается в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Предъявлено обвинение ранее судимому 42-летнему жителю области в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Следователями было установлено, что 4 августа обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища школьницу. Мужчина надругался над ней, а затем задушил, из страха, что девочка могла обратиться в полицию.

На следующий день тело убитой было обнаружено в ходе проведения поисковых мероприятий. Преступник был задержан. В ходе допроса он признал вину в совершении преступления.

Следствием направлено ходатайство в суд о заключении его под стражу.

Об обнаружении тела школьницы на территории кладбища в поселке Разумное Белгородской области сообщил 6 августа источник «Известий». Тогда сообщалось, что девочка ушла из дома 4 августа и не вернулась. 7 августа СК РФ установил личность подозреваемого в ее убийстве.