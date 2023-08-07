Установлен подозреваемый в убийстве школьницы в Белгородской области

Следственный комитет (СК) установил личность подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы в Белгородской области, сообщил 7 августа следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону Сергей Кайдалов.

По его словам, в убийстве девочки подозревают 42-летнего ранее судимого мужчину.

«В ближайшее время он будет доставлен для производства следственных и процессуальных действий», — добавил он.

Следователи заявят в суд ходатайство об аресте фигуранта.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, заключил представитель регионального управления СК.

Ранее, 6 августа, источник рассказал «Известиям», что тело школьницы было найдено на территории кладбища в поселке Разумное Белгородской области. Девочка пропала в пятницу, 4 августа. Она ушла из дома и не вернулась.