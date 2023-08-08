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Российский военный предрек сложности танкам Abrams в зоне СВО

Российский военный Дандыкин назвал тяжелым танк Abrams
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Фото: commons.wikimedia.org
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Отправка американских танков Abrams Украине не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Такое мнение военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал во вторник, 8 августа.

Специалист отметил, что США отправляют на Украину не самую современную модель танка, и предрек сложности этому виду вооружения в условиях, сложившихся в зоне СВО.

«По большому счету этот танк ничем не отличается по характеристикам от того же Leopard 2A6. Он по зубам нашим танкистам. Особенно это касается Т-90М «Прорыв», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что Abrams — это достаточно тяжелый танк.

«Если он пойдет осенью, в это время начнется распутица, то будут определенные проблемы и по прохождению мостов, и по климатической базе, и по ремонту», — заключил военный эксперт.

Он добавил, что ремонтировать танки скорее всего придется в Польше.

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Накануне США одобрили первую партию танков Abrams для отправки на Украину, сообщает телеканал «Звезда». Танки должны прибыть в Украину к началу осени.

Киев также получит боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, средства для ремонта танков, передает RT.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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