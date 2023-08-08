Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы

Военкора «Известий» Романа Польшакова и его оператора Дмитрия Шикова, которые попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, во вторник, 8 августа, выписали из больницы.

По их словам, настроение после выписки у них отличное. Обоим уже не терпится вернуться к работе, однако сначала предстоит восстановление. Пока они передвигаются при помощи костылей.

«Сейчас доремонтируемся, плановое ТО (техническое обслуживание. — Ред.) пройдем. <...> Сейчас надо, чтобы прижилось, и поедем работать. Пойдем дальше. Или побежим», — шутят Польшаков и Шиков.

Военкор и его оператор также поблагодарили лечащего врача, вручив ей букет цветов.

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости», готовивших материал о кассетных боеприпасах в одном из населенных пунктов Запорожской области. Непосредственно данный вид боеприпасов использовался при обстреле.

Ранения получили четыре журналиста: фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался от полученных ранений во время эвакуации.

27 июля президент России Владимир Путин наградил Польшакова, Шикова и Михальчевского орденами Мужества. Журавлев был представлен к награде посмертно.