Реклама
Прямой эфир
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Москва приостанавливает соглашения по налогообложению с недружественными странами
Армия
Пленные ВСУ рассказали о насильной мобилизации и отсутствии желания воевать
Общество
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Общество
Лада Дэнс подаст иск на 12 млн рублей к транспортной компании после ДТП
Общество
Пожар во Владимирской области локализовали на площади 4,1 тыс. кв. м
Армия
Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
Общество
Пожар на месте взрыва газа в Астрахани ликвидировали
Общество
Мошенники начали выкладывать в Сеть содержащие вирусы шаблоны документов
Авто
ГИБДД зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений самокатчиков за два дня в Москве
Общество
В Астрахани организован ПВР для жильцов пострадавшего от взрыва газа дома
Мир
На Украине закрыли около 150 автобусных маршрутов в РФ и более 100 из Польши
Мир
Боевики ВСУ назвали «Ланцет» главной угрозой на поле боя

Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкора «Известий» Романа Польшакова и его оператора Дмитрия Шикова, которые попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, во вторник, 8 августа, выписали из больницы.

По их словам, настроение после выписки у них отличное. Обоим уже не терпится вернуться к работе, однако сначала предстоит восстановление. Пока они передвигаются при помощи костылей.

«Сейчас доремонтируемся, плановое ТО (техническое обслуживание. — Ред.) пройдем. <...> Сейчас надо, чтобы прижилось, и поедем работать. Пойдем дальше. Или побежим», — шутят Польшаков и Шиков.

Военкор и его оператор также поблагодарили лечащего врача, вручив ей букет цветов.

«Подлатаемся и будем продолжать»
Выжившие после обстрела ВФУ журналисты МИЦ «Известия» перенесли несколько операций — международные организации не торопятся комментировать атаку на СМИ

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости», готовивших материал о кассетных боеприпасах в одном из населенных пунктов Запорожской области. Непосредственно данный вид боеприпасов использовался при обстреле.

Ранения получили четыре журналиста: фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался от полученных ранений во время эвакуации.

27 июля президент России Владимир Путин наградил Польшакова, Шикова и Михальчевского орденами Мужества. Журавлев был представлен к награде посмертно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023