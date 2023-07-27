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Путин наградил журналистов «Известий» и «РИА Новости» орденами Мужества
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Путин наградил журналистов «Известий» и «РИА Новости» орденами Мужества

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин 27 июля подписал указ о награждении пострадавших в ходе удара украинских войск в Запорожской области журналистов МИЦ «Известия» и агентства «РИА Новости» орденами Мужества.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества», — сказано в тексте документа.

Награды удостоены корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также орден получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

Погибший в ходе атаки военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев удостоен награды посмертно.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости», готовивших материал о кассетных боеприпасах в одном из населенных пунктов Запорожской области. Непосредственно данный вид боеприпасов использовался при обстреле.

Ранения получили четыре журналиста — Михальчевский, Польшаков и Шиков. Журавлев скончался во время эвакуации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста.

ООН выразила сожаление в связи с гибелью Журавлева. Глава Профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы журналиста пытались скрыть истину о конфликте.

Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении Журавлева ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко соболезнуют семье погибшего Журавлева. Песков подчеркнул, что ответственность за его смерть несет Киев.

Польшаков рассказал, что три осколка, не задевших жизненно важные органы, останутся с ним на всю жизнь. Шиков заверил, что после выздоровления журналисты обязательно вернутся к своей работе.

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