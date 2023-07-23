Стало известно о состоянии раненных ВСУ журналистов «Известий»

Военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков находятся в одном из госпиталей Крыма, состояние пациентов стабильно. Об этом 23 июля рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Медики делают всё для скорейшего выздоровления журналистов. Ранения военкора и оператора оказались не смертельными, а эвакуация прошла быстро. Польшаков перенес несколько операций.

Команду «Известий» обстреляли из артиллерии в субботу у населенного пункта Пятихатки, в то время, когда журналисты вели там работу. Отмечается, что неонацисты видели, что обстреливают гражданских, но их это не остановило, как и ранее.

Украинские боевики использовали при обстреле кассетные боеприпасы, запрещенные конвенцией ООН.

«Один снаряд в состоянии накрыть целое футбольное поле. Кроме того, имеются бомбы. Это точно так же. По сути, контейнер, внутри которого находится около 230 суббоеприпасов», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 июля нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Ранения получили четыре журналиста. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление о гибели военного корреспондента «РИА Новости» Журавлева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, это объясняется тем, что корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.