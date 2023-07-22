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Сюжет:

Захарова назвала неслучайной атаку ВСУ на российских журналистов в зоне спецоперации

Захарова: всё указывает на то, что атака на журналистов не была случайной
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Все указывает на то, что атака на группу российских журналистов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации была осуществлена не случайно. На это обратила внимание 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Киев продолжает практику преступного террора.

«Всё указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами», — заявила Захарова.

При этом Вашингтон, Лондон и Париж, снабжая Киев ракетами дальнего радиуса действия, становятся спонсорами террористов, подчеркнула представитель российского МИДа. Она также допустила, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде, закрыть глаза на это преступление, что, по сути, «делает их соучастниками террористического беспредела Киева».

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В этот день подразделения ВСУ нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался.

Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Журналист получил множественные осколочные ранения и перелом ноги. У оператора также зафиксированы осколочные ранения мягких тканей и перелом тазобедренных костей.

Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

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