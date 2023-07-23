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ООН выразила соболезнования близким погибшего военкора Журавлева

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Фото: t.me/nezhurka
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ООН сожалеет о гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева. С таким заявлением 22 июля обратился к агентству официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его (Журавлева. — ​Ред.) семье, друзьям и коллегам», — сказал он.

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Ранее в этот день подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации. Остальные, по данным Минобороны, находятся в среднетяжелом, но стабильном состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Среди пострадавших — военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов в зоне проведения спецоперации была осуществлена неслучайно. По ее словам, это объясняется тем, что корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

Между тем комиссия Совфеда обратится в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за обстрела российских военкоров кассетными боеприпасами.

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