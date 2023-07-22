Комиссия Совфеда обратится в ОБСЕ из-за обстрела военкоров в зоне спецоперации

Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ намерена обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с ударом по российским военкорам в зоне спецоперации. Об этом заявил 22 июля российский сенатор Алексей Пушков.



По его словам, обращение направят после уточнения всех обстоятельств.



«Мы сейчас выясним все детали этого обстрела. Уже есть информация, что обстрел был целенаправленным, что удар наносился по гражданской машине, которая не могла представлять никакой угрозы для ВСУ», — отметил он.



Пушков указал на то, что украинская сторона могла быть проинформирована о том, что в машине передвигаются военные корреспонденты. Эти данные уточнят в ближайшие часы, добавил он.



«Не далее как завтра мы обратимся в случае подтверждения, а я думаю, что все данные будут в значительной степени подтверждены, от имени комиссии по информационной политике в ОБСЕ, где Россия продолжает участвовать как полноценный участник и где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова», — заключил Пушков.

В этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов со стороны украинских боевиков в зоне проведения спецоперации была осуществлена не случайно. По ее словам, это объясняется тем, что журналисты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов при обстреле Запорожской области.

22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара украинскими боевиками кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался. Состояние других пострадавших, по данным Минобороны, средней тяжести, но стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Среди пострадавших — корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также ранение получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.