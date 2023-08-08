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CNN сообщил о переброске войск в столицу Нигера

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Фото: flickr.com
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Вооруженные силы Нигера перебрасываются в столицу страны Ниамей. Об этом 7 августа сообщил военный источник телеканала CNN.

В город въехал конвой из около 40 автомобилей, доставивший войска из других частей страны. Предполагается, что переброска связана с необходимостью успокоить население и подготовиться к возможной интервенции.

Телеканал отмечает, что 6 августа завершился ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое пригрозило вводом войск в случае отказа от возвращения власти свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

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6 августа газета The Wall Street Journal написала, что ЭКОВАС пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение Базума к власти.

Незадолго до этого Национальный совет спасения родины (НССР), который является правящим органом мятежников Нигера, заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. Однако не уточняется, какое именно государство может готовить нападение. Также мятежники объявили о закрытии воздушного пространства.

Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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