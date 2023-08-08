Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита препаратов против ВИЧ
Мир
Генконсул РФ обсудил с властями КНР работу пунктов пропуска на границе
Общество
«Ночные волки» проведут байк-шоу в честь юбилея победы в Сталинградской битве
Общество
Очаг АЧС выявили в Ростовской области
Наука и техника
В России создали приложение для определения спелости арбузов
Мир
Посол Антонов не увидел дипломатического успеха переговоров в Джидде
Мир
В Дюссельдорфе 13 тыс. жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Общество
Вильфанд предрек существенные изменения погоды в Москве с 8 августа
Мир
Бригадный генерал Грузии обвинил Запад в попытке открыть второй фронт против РФ
Мир
Блинкен рассказал о решении всех вопросов России по зерновой сделкой
Мир
В США заявили о возможности принудить Зеленского к мирным переговорам
Армия
Военные группировки «Восток» отбили серию атак в направлении Урожайного
Мир
Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $200 млн
Сюжет:

Военные группировки «Восток» отбили серию атак в направлении Урожайного

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР), а также огнем артиллерии уничтожили пункт временной дислокации в районе Угледара, сообщил 8 августа начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — сказал он.

Чехов добавил, что огнем артиллерии удалось уничтожить склад боеприпасов севернее Владимировки, разгромить пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет севернее Никольского.

«Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК «Верба» уничтожен БПЛА самолетного типа «Фурия», — сообщил начальник пресс-центра.

Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска
Наши войска улучшают свои позиции и постепенно берут в свои руки инициативу

Накануне, 7 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром.

Кроме того, в этот день Олег Чехов заявил, что российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по объектам украинских войск на нескольких направлениях спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023