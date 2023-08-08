Военные группировки «Восток» отбили серию атак в направлении Урожайного

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР), а также огнем артиллерии уничтожили пункт временной дислокации в районе Угледара, сообщил 8 августа начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного», — сказал он.

Чехов добавил, что огнем артиллерии удалось уничтожить склад боеприпасов севернее Владимировки, разгромить пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара. Также гаубичная артиллерия ликвидировала минометный расчет севернее Никольского.

«Авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением ПЗРК «Верба» уничтожен БПЛА самолетного типа «Фурия», — сообщил начальник пресс-центра.

Накануне, 7 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром.

Кроме того, в этот день Олег Чехов заявил, что российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по объектам украинских войск на нескольких направлениях спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».