Российских тяжелоатлетов не допустили до участия на чемпионате мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до участия в чемпионате мира. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе организации.

При этом исполком IWF утвердил 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и одного технического судью из Белоруссии. Они посетят чемпионат в качестве делегации нейтральных атлетов.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Ранее, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Позже, 12 мая, Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как отметили представители IWF, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

После этого, 19 мая, сообщалось, что российские тяжелоатлеты, претендующие на получение нейтрального статуса от IWF, должны заполнить индивидуальные декларации для подтверждения отсутствия связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации.

В тот же день министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Вместо этого он посоветовал продолжать диалог с международными спортивными организациями.