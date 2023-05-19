«Известия» рассказали о требованиях IWF для российских тяжелоатлетов

Российские тяжелоатлеты, претендующие на получение нейтрального статуса от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), должны заполнить индивидуальные декларации для подтверждения отсутствия связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации.

Как заявил президент ФТАР Максим Агапитов, какие-либо ограничения, связанные с наличием трудовых отношений со спортивными обществами, имеющими корпоративные связи с Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ или аналогичными государственными структурами, «не имеют ничего общего с принципом равноправия, спортивного духа и честной борьбы».

«Особенно это удивительно с учетом того, что огромное количество спортсменов из других стран также числятся сотрудниками военных или других силовых ведомств, но никому в IWF не приходит в голову каким-то образом ставить под вопрос (и уж тем более ограничивать) их право на участие в крупных международных соревнованиях», — заявил он в беседе с ТАСС.

При этом российские и белорусские тяжелоатлеты, получившие нейтральный статус от IWF, должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме.

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