Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры

Министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Об этом он заявил «РИА Новости» в пятницу, 19 мая.

По его словам, прибегать к бойкоту не следует в принципе, а вместо этого стоит продолжать диалог с международными спортивными организациями. Наряду с этим глава ведомства отметил, что необходимо поддерживать диалог, касающийся обязательных условий защиты интересов российских спортсменов, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 12 мая, Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. В организации отметили, что всех потенциальных участников, а также вспомогательный персонал будут проверять независимые агентства.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОК.

До этого, 28 марта, исполком МОКа порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.