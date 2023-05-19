Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на попытки противников России раскачать страну изнутри
Армия
В ВС России приняли 117 тыс. добровольцев и контрактников с начала года
Политика
Путин поддержал идею на запрет в СМИ термина «инфоцыганство»
Мир
Минфин США расширил список антироссийских санкций
Общество
Суд впервые привлек WhatsApp к ответственности за неудаление данных
Мир
МИД отметил готовность России к диалогу с США без ущерба для своих интересов
Политика
Путин предрек провал попыток разобщить русский и финно-угорские народы
Туризм
Авиакомпания «Россия» возобновит регулярные рейсы на курорт Варадеро с 1 июля
Мир
МВД объявило в розыск прокурора МУС после выдачи ордера на арест Путина
Туризм
Индонезия откроет прямой рейс между Джакартой и Владивостоком
Общество
Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство кросс-седана Lada Vesta
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя
Сюжет:

Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры

Матыцин: допущенные к международным турнирам спортсмены не должны их бойкотировать
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Об этом он заявил «РИА Новости» в пятницу, 19 мая.

По его словам, прибегать к бойкоту не следует в принципе, а вместо этого стоит продолжать диалог с международными спортивными организациями. Наряду с этим глава ведомства отметил, что необходимо поддерживать диалог, касающийся обязательных условий защиты интересов российских спортсменов, пишет «Газета.Ru».

«Слово «бойкотируем» мы не используем»
Олимпийская чемпионка Светлана Журова — о списке требований МОК к россиянам для участия в международных стартах и возможной реакции властей РФ

Ранее, 12 мая, Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. В организации отметили, что всех потенциальных участников, а также вспомогательный персонал будут проверять независимые агентства.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОК.

До этого, 28 марта, исполком МОКа порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации на Украине, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023