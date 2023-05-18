Силы неравенства: почему критерии допуска IWF выкосят лидеров сборной

Российские и белорусские тяжелоатлеты, получившие нейтральный статус от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме. Об этом стало известно 17 мая после заседания исполкома IWF. Также на нем было принято решение запретить участие в турнирах под своей эгидой нашим и белорусским штангистам, которые имеют отношение к силовым структурам. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов уверен, что это противоречит духу честной борьбы. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что решение исполкома «смешно и незаконно».

Серая нейтральность

12 мая исполнительный комитет IWF разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако критерии допуска оглашены не были. Но в отличии от своих коллег по многим международным спортивным федерациям тянуть с условиями тяжелоатлеты не стали. Спустя менее чем неделю исполком IWF назвал критерии, которые многим показались довольно странными. В частности, спортсмены и их сопровождающие должны носить нейтральную униформу. Она должна быть однотонной, серого цвета (без рисунков).

— На них не должно быть никаких надписей, включая любые аббревиатуры, относящиеся к России или Белоруссии, и/или национальных эмблем, символов или логотипов, а также каких-либо обозначений или рисунков, которые могут быть восприняты как относящиеся к соответствующей стране или национальной федерации, а также надписей, знаков или маркировок, которые могут понимать как отсылку к СВО и ее поддержку, — говорится в пресс-релизе IWF.

В случае нарушения положения о нейтральном статусе спортсмены могут быть отстранены организаторами соревнований по тяжелой атлетике в любой момент.

— IWF может принять немедленные меры для продолжения соревнований и потребовать от соответствующего спортсмена или вспомогательного персонала немедленно удалить или прикрыть любой элемент, а также немедленно прекратить любое поведение, которое, по мнению [организаторов], может не соответствовать [правилам], — сказано в пресс-релизе. — В случае отказа спортсмен или член персонала службы поддержки может быть немедленно удален с места проведения соревнований и исключен из числа участников.

Помимо отстранения нарушившие условия нейтрального статуса на международных турнирах спортсмены также могут быть оштрафованы на 5 тыс. В истории спорта не было ничего подобного, но это хотя бы какая-то конкретика от международной федерации. Хотя председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев отмечает, что подобные критерии — это притеснения по национальному признаку.

— Почему именно серый? Они хотят нас сравнить с серыми мышами? Они не понимают одного: мы можем и в сером, и в черном, и в красном — в любом цвете, — сказал «Известиям» депутат. — Аргументация, что серый — это нейтральный цвет и нет привязки к флагам, похожа на какое-то ребячество. Вместо того чтобы на серьезном уровне обсуждать возможность допуска наших спортсменов, они думают, как сделать так, чтобы внешний вид наших атлетов никак не был сопричастен с национальной символикой. И смешно, и незаконно. Это притеснение по национальному признаку, что запрещено даже в международном законодательстве.

Юридический казус

И если с цветом формы еще можно как-то смириться, то еще одно решение исполкома IWF может оставить сборную России без всех лидеров, которые находятся на дотации в ЦСКА и «Динамо». Ведь тяжелоатлетам, претендующим на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальные декларации, в которых они должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

— Какие-либо ограничения, связанные с наличием трудовых отношений со спортивными обществами, имеющими корпоративные связи с Министерством обороны РФ, Министерством внутренних дел РФ или аналогичными государственными структурами, не имеют ничего общего с принципом равноправия, спортивного духа и честной борьбы, — заявил ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов. — Особенно это удивительно с учетом того, что огромное количество спортсменов из других стран также числятся сотрудниками военных или других силовых ведомств, но никому в IWF не приходит в голову каким-то образом ставить под вопрос (и уж тем более ограничивать) их право на участие в крупных международных соревнованиях.

С подобными проблемами уже столкнулись и наши фехтовальщики. Действительно, пункт, затрагивающий спортсменов-военнослужащих, — один из самых болезненных в мартовском решении исполкома МОК.

Это говорит о полном непонимании Томаса Баха и его соратников устройства российского спорта, а также трудовых отношений в армии и силовых структурах РФ. Во-первых, непонятно, что имеется в виду под «спецслужбами». Например, в обществе «Динамо», помимо сотрудников Росгвардии, полиции и ФСБ, состоят атлеты из других структур — МЧС и таможни. Во-вторых, в игровых видах (футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе и так далее) команды ЦСКА, СКА и «Динамо» часто принадлежат частным компаниям, а их спортсмены — гражданские лица, которые не числятся ни в армии, ни в силовых ведомствах.

В-третьих, многие представители того же ЦСКА — вольнонаемные, то есть люди без званий, имеющие контракт со спортклубом (например, как инструкторы). И в таком трудовом соглашении точно нет ничего про поддержку боевых действий. Впрочем, этого нет и в контрактах военных. Хотя понятно, что критика решений руководства страны и служба в армии несовместимы. Но дискредитация ВС РФ — уголовное преступление и для гражданских. И в этом плане непонятно, чем принципиально солдаты и офицеры отличаются от всех остальных законопослушных жителей России.

По поводу контракта также надо иметь в виду, что большинство наших военных спортсменов уровня сборных официально прикомандированы из армии в распоряжение Центра спортивной подготовки. То есть их основной работодатель в данный момент — не вооруженные силы, а Минспорт, который тоже странно причислять к «силовым структурам». И, наконец, срочники вообще не имеют контрактов. Во всяком случае в том виде, который предполагает МОК. Всё это создает еще один юридический казус.

Наши армия и спорт связаны уже сто лет, и так получилось, что вооруженные силы через ЦСКА и региональные СКА вносят значительный вклад в подготовку сборных по олимпийским видам — на уровне спортивных школ, тренерских кадров, стадионов и так далее. В 2021 году на Олимпиаде в Токио армейские спортсмены завоевали 45 наград. В том числе, усилиями таких звезд, как легкоатлетка Мария Ласицкене, гимнастки Ангелина Мельникова и Дина Аверина, фехтовальщицы София Позднякова и Софья Великая, теннисистка Елена Веснина. Из динамовцев на тех Играх брали награды пловец Евгений Рылов, синхронистки Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Светлана Колесниченко, гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян, представительница спортивной стрельбы Виталина Бацарашкина и другие.