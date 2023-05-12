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Тяжелоатлетов из РФ допустили к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к турнирам
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба организации.

В публикации отмечается, что IWF поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из РФ и Белоруссии на условиях строгой нейтральности. Всех потенциальных участников, а также вспомогательный персонал будут проверять независимые агентства.

Как подчеркнули представители федерации, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

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Ранее, 7 мая, президент МОК Томас Бах заявил, что комитет примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОК.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.

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