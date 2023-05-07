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МОК заявил о сотрудничестве с федерациями спорта для возвращения россиян к соревнованиям

Глава МОКа Бах: организация принимает все меры для возвращения спортсменов из РФ на соревнования
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Фото: TASS/Zuma/LaPresse
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Международный олимпийский комитет (МОК) примет все меры для возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом заявил президент МОКа Томас Бах в беседе с агентством Xinhua 7 мая.

По его словам, в данный момент организация уже прилагает все усилия для возвращения на международную спортивную арену граждан РФ и Белоруссии. МОК ведет тесный диалог с федерациями, которые ответственны за проведение турниров.

«Мы очень надеемся, что эта миссия может исполниться на условиях, которые были определены, чтобы спортсмены из этих двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Чтобы мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже», — подчеркнул он.

Бах также признал, что существует риск политизации этого решения, но указал на то, что «любой бойкот накажет только их собственных спортсменов».

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За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

Последним из принятых решений по допуску россиян и белорусов к международным турнирам осуществил Международный союз велосипедистов (UCI). Так, 3 мая он допустил спортсменов из указанных стран до соревнований с 1 июня в качестве нейтральных спортсменов.

28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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