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Международный союз велосипедистов допустил россиян до соревнований

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Фото: ТАСС/EPA/TATYANA ZENKOVICH
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Правление Международного союза велосипедистов (UCI) допустило российских и белорусских спортсменов до соревнований с 1 июня в качестве нейтральных спортсменов. Об этом организация сообщила 3 мая на своем сайте.

«Разрешить на строгих условиях участие спортсменов российской и белорусской спортивной национальности в мероприятиях международного календаря UCI в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия у них каких-либо связей со страной, национальной федерацией или олимпийским комитетом», — говорится в сообщении.

Для допуска до соревнований в качестве нейтральных спортсменов россиянам запрещено иметь связи с Вооруженными силами РФ, демонстрировать национальную символику и оказывать активную поддержку спецоперации по защите Донбасса.

UCI ранее разрешал выступать российским спортсменам в отдельных дисциплинах, где они бы представляли профессиональные команды.

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29 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (МОК) выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных.

Днем ранее Исполком МОКа порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

Ранее, 28 февраля прошлого года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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