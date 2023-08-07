В России подешевела сельдь

За первое полугодие текущего года оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снизились на 21% и 10% к уровню 2022 года соответственно. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Таким образом, стоимость сельди тихоокеанской неразделанной составляет 62 рубля за 1 кг, а атлантической — 93 рубля за 1 кг. Стоимость филе минтая осталась на уровне 2022 года — 205 рублей за 1 кг, уточнили в ведомстве.

«Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — заверили в Росрыболовстве.

Ранее, 2 августа сообщалось, что российские рыбаки к 1 августа текущего года добыли 3,2 млн т водных биоресурсов, что на 10,6% больше уровня того же периода 2022 года. Уточнялось, что в Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 301,8 тыс. т рыбы: 182,7 тыс. трески, 23 тыс. т мойвы и 50,8 тыс. т пикши.

7 июня, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российские рыбаки полностью обеспечивают внутренний рынок рыбой, а на импорт приходится только небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях.