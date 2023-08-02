Объем добычи водных биоресурсов в России вырос почти на 11%
Российские рыбаки к 1 августа 2023 года добыли 3,2 млн т водных биоресурсов. Это на 10,6% больше уровня того же периода 2022 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на данные подведомственного Росрыболовству ФГБУ «ЦСМС».
Так, в Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 301,8 тыс. т рыбы: 182,7 тыс. трески, 23 тыс. т мойвы и 50,8 тыс. т пикши.
Ранее в июле сообщалось, что приморские рыбаки нарастили объемы добычи иваси. Они уже выловили более 11 тыс. т этой рыбы, что на 5 тыс. т выше уровня 2022 года.