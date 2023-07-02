Из грязи в язи: рыба в Волге исчезает из-за нехватки кислорода

Профессор Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев заявил на заседании в Госдуме, что Волга начинает активнее и продолжительнее цвести — иногда несколько месяцев в год, из-за чего нарушается кислородный режим реки. Это приводит к тому, что популяция леща, судака, окуня и ерша сокращается. К сожалению, Волга, которая ранее была мировым лидером по воспроизводству ценных рыб, сейчас для рыболовной отрасли играет совсем незначительную роль. Ожидать ли улучшения ситуации благодаря федеральным проектам по оздоровлению Волги — в материале «Известий».

Гипоксидные зоны

На заседании межфракционной рабочей группы по сохранению и развитию Волги в Госдуме Владимир Селезнев рассказал, что из-за потепления климата и больших объемов сброса фосфатов и азота река начинает цвести иногда до трех месяцев в год, что приводит к появлению мест с дефицитом кислорода. По словам ученого, биомасса цианобактерий в водохранилищах «достигает угрожающих размеров», продолжительное цветение, особенно характерное для жарких маловодных годов, приводит к нарушению кислородного режима водохранилищ.

«Благодаря фотосинтезу в поверхностном слое воды наблюдается перенасыщение растворенным кислородом, а в нижележащих слоях — наоборот, его дефицит», — сказал Владимир Селезнев. В конечном итоге это приводит к гипоксидным зонам в глубоководной пойме водохранилищ, и начинается летний замор рыбы, который ученые фиксируют всё чаще. Вылов промысловых рыб — леща, судака, окуня — снижается.

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Изменение климата играет здесь свою негативную роль, но важно и загрязнение: повышенное содержание азота и фосфора питает бактерии.

В Росрыболовстве заявили «Известиям», что цветение воды действительно негативно сказывается на состоянии водных экосистем, в отдельных участках возникают гипоксидные зоны, но большая площадь водохранилищ Волжско-Камского каскада, общая водность и гидрологический режим реки всё же позволяют основному количеству рыб перемещаться в более благоприятные зоны.

— Информация государственного мониторинга водных биоресурсов свидетельствует об отсутствии связи между динамикой численности речных и полупроходных рыб Волги с цветением воды , — заявили в ведомстве. — Значительно большее влияние оказывает режим работы водохранилищ, не учитывающий объемы, сроки и продолжительность попусков, которые должны обеспечивать воспроизводство рыб на нерестилищах Нижней Волги.

Сколько ловят рыбы в Волге

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка рассказали «Известиям» со ссылкой на данные Росрыболовства, что вылов рыбы во всех реках России в прошлом году составил 59 тыс. т — это всего 1,2% от общего количества.

— Понятно, что вылов в Волге еще меньше и существенного влияния на отрасль не имеет , 59 тыс. т в год — это примерно 400 г на человека в год в сырце, — сказал исполнительный директор ассоциации Александр Фомин.

По его словам, нужно понимать, что ценных осетровых рыб (стерлядь, белуга и т.д.) в этой статистике уже давно нет. В реках сейчас добывают сазана, леща, густеру, плотву, щуку и так далее, но реализуют их в основном в виде вяленой рыбы , что особой популярностью не пользуется, — хотя в розничных сетях дефицита с этим продуктом нет, объемы реализации небольшие.

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— Поскольку рыбы мало — цены высокие . Например, за вяленую воблу цена больше 1 тыс. рублей за кг, — рассказал Александр Фомин. — Рыбу могли бы брать в охлажденном виде, но нужен другой уровень логистики: поймать, привезти во льду и продать за неделю, иначе пропадет. С семгой это делают, поскольку рыба дорогая и затраты окупаются. А по речной рыбе доставка и упаковка во льду будет превышать стоимость рыбы, поэтому никто с этим связываться не хочет.

Поэтому сейчас в приволжских городах и селах речную рыбу покупают в основном в свежем виде, а до Центральной России доходит вяленая, говорит эксперт. В замороженном виде встречается щука и судак, но на этом всё.

И.о. директора Института водных проблем РАН Владислав Полянин замечает, что когда-то Волга наряду с рекой Урал была мировым лидером по воспроизводству осетровых рыб, однако сейчас это далеко не так.

— Количество ценных видов рыб в нынешних условиях вряд ли увеличивается, поскольку и места обитания сокращаются, и нерестилища заиливаются, — сказал он «Известиям». — Очень хорошо видны эти процессы на малых реках в бассейне реки Волги. Верхние звенья гидрографической сети — ручьи и малые реки — деградируют, сокращается их протяженность.

Начальник отдела спортивного и любительского рыболовства Росохотрыболовсоюза Анатолий Козырь отмечает, что проблем с рыбой нет в Саратовской области, Волгоградском водохранилище — там есть и окунь, и лещ, и судак.

— В Тверской области, Иваньковском водохранилище улов окуня или крупного судака снижается, — рассказал он «Известиям». — Много мелкой рыбы — ее приходится отпускать, потому что по бассейновым правилам судака менее 40 см ловить нельзя. А крупных экземпляров стало меньше.

По его словам, в Иваньковском водохранилище всё чаще попадаются линь и карась — и это уже показательно, потому что данная рыба не для больших рек. Улов говорит о том, что водоем заболачивается или становится теплее , пояснил Анатолий Козырь.

Выводы о снижении количества ценных рыб подтверждают и в Федерации рыболовного спорта России, особенно это касается крупных особей. Связывают это, впрочем, не только с экологической ситуацией, но и с развитием браконьерства.

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Самая благоприятная ситуация в низовьях Волги, но как раз этим районом Росрыболовство занимается особенно внимательно. В ведомстве подтверждают, что речные рыбы являются основой для развития рыболовного туризма в Астраханской области и объемы запасов и добычи основных видов водных биоресурсов там стабильны.

— Отмечено лишь снижение численности и биомассы воблы, в основном в связи с проблемами обводнения нерестилищ, — заявили в ведомстве «Известиям». — В ходе заседания межфракционной группы депутатами была высказана поддержка по вопросам актуализации Водного кодекса в целях сохранения запасов водных биоресурсов.

В рамках федерального проекта на Нижней Волге восстанавливают ежегодно более 250 км водных объектов, и результатом рыбохозяйственной мелиорации на нерестовых массивах уже стало увеличение количества молоди речных и полупроходных рыб на 57,9%.

Чем опасно снижение числа рыбы

Владислав Полянин поясняет, что уменьшение видового разнообразия в реке — это плохо в том числе для экологического состояния реки. Нарушаются сложившиеся пищевые цепи и вместе с этим — экологический баланс.

— Меняется структура биоценоза, начинают преобладать виды растений, рыб и других гидробионтов, наиболее хорошо приспосабливающихся к условиям загрязнения, которые вытесняют собой другие виды, — сказал Полянин.

Это, в свою очередь, ведет к снижению устойчивости реки к загрязнению. Деградирует процесс самоочищения — и Волга просто перестает справляться с поступающими потоками загрязнений. А массовое развитие синезеленых водорослей — хороший индикатор негативных процессов в водном объекте. Разумеется, это не следствие уменьшения популяции рыб, но в сложной речной экосистеме всё так взаимосвязано, что сокращение биоресурсов приводит и к дальнейшим проблемам реки.

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Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов отметил, что снижение количества рыбы — проблема не только Волги, но и многих других водоемов.

— Основной фактор — всё-таки загрязнения. Сбросы химикатов в огромном количестве образуют накопленный вред, — сказал он «Известиям». — Промысловые запасы рыбы складываются из нескольких поколений, и при сокращении популяции, если отлов не будет соразмерно уменьшен, будет отмечен существенный ущерб.

Эксперт Российского экологического общества Дмитрий Отинов отмечает, что деградация запасов рыбы — это результат давно накопившихся проблем: бассейн реки сталкивается с интенсивной антропогенной нагрузкой более 60 лет, а меры по оздоровлению Волги имеют отложенный эффект.

Помогает ли федеральный проект

В России с 2018-го по 2024 год реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». С 2025 года будет запущен новый проект, который займется не только Волгой, но и остальными крупными объектами и их бассейнами . Об этом пятилетнем проекте «Известия» подробно писали ранее.

Дмитрий Отинов отмечает, что в рамках федпроекта в том числе проводятся мероприятия по расчистке рыбоходных каналов, нерестилищ от ила, строительству очистных сооружений, регулярно выпускаются мальки рыбы, что создает задел для будущего воспроизводства рыбных биоресурсов.

— Но инциденты с замором рыбы из-за кислородного голодания отмечались в летние сезоны на протяжении как минимум пяти лет, — отметил он. — Главным триггером называли погодный и климатический фактор, стимулирующий рост синезеленых водорослей, но это сочетание и с застарелым техногенным фактором. В гораздо меньшей степени проблема связана с единичными текущими сбросами опасных веществ в волжские воды.

Отинов считает, что сейчас общая экологическая ситуация небольшими темпами, но улучшается. Можно ожидать сокращения количества и масштабов инцидентов сезонного замора рыбы и уже нельзя говорить о критической угрозе рыбным ресурсам.

Борис Моргунов указывает, что в целом благодаря проекту удалось сократить выброс сточных вод, но принципиально ситуация не изменилось.

Говорить о том, насколько эти мероприятия действительно улучшают экологическое состояние Волги, пока рано , констатирует Владислав Полянин. По его словам, не хватает объективных критериев такой оценки, данных гидрохимического и гидробиологического мониторинга, а также независимого научного анализа.

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— Мероприятия потенциально должны оказать положительный эффект, строительство тех же очистных сооружений — это, безусловно, необходимое, но недостаточное условие, — продолжает эксперт. — При этом количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения, когда концентрация вредных веществ в десятки и сотни раз превышает установленные нормативы, в бассейне реки Волги еще очень велико — порядка 900 случаев в год.

Он подчеркивает, что это может быть связано с самыми разными источниками воздействия — например, с тем же диффузным стоком, которому только начинают уделять некоторое внимание на федеральном уровне.

Владислав Полянин отмечает, что важно понимать, какие критерии оздоровления заложены, а также за счет чего произошло улучшение — благодаря реализации водоохранных мероприятий или оно объясняется динамикой природных факторов.

— Показатели могут быть на первый взгляд простыми: можно ли безопасно употреблять рыбу из Волги в пищу, можно ли купаться в реке без рисков для здоровья, появились ли организмы-индикаторы чистых вод, существует ли достаточно мест для нереста и условий обитания для ценных видов рыб, которые когда-то обитали в бассейне реки Волги, и так далее, — перечислил ученый.