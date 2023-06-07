В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ

Российские рыбаки полностью обеспечивают внутренний рынок рыбой, на импорт приходится небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях. Об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил на пресс-конференции 7 июня в Москве.

«В целом никакого дефицита рыбы в РФ нет, не было и не будет. За 2022 год коэффициент самообеспеченности рыбой составил 153%», — отметил Шестаков.

Кроме того, по его словам, на импорт приходятся те виды, которые российские рыбаки не вылавливают или не производят вообще, либо производят в недостаточном объеме предприятия аквакультуры.

Говоря о минтае — основном рыбопромысловом ресурсе рыбаков России, на который приходится до 35% общего вылова рыбы, — руководитель Росрыболовства подчеркнул, что его добывается в три раза больше, чем потребляется на внутреннем рынке.

Шестаков также рассказал, что достаточно успешно прошла путина сезона «А». Она показала, что можно освоить годовой объем добычи и на следующий появится возможность увеличить объем минтая.

Промысел минтая в Охотском море проходит в два сезона — сезон «А» длится с 1 января по 10 апреля, «Б» — с 15 октября по 31 декабря. Сезон «А» также является самым масштабным промысловым сезоном.

По данным Росрыболовства, экспорт за январь увеличился на 65%, до $116,4 млн. По состоянию на 16 марта добыча рыбы выросла на 5%, до 930 тыс. т, поставки рыбы с Дальнего Востока в центр РФ увеличились на 50%, до 115,2 тыс. т.

В марте в агентстве заявили об отслеживании ситуации с ценами на рыбу на внутреннем рынке. Руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков рассказал «Известиям», что в качестве оптимального варианта для стабилизации цен агентство видит механизм саморегулирования и диалога между производителями продукции без применения административных рычагов.