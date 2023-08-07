Единственная в мире актриса, сыгравшая главных героинь во всех спектаклях, поставленных в театре по пьесам Чехова — этим фактом своей творческой биографии Ирина Мирошниченко очень гордилась. Художественному театру она отдала 60 лет жизни — в стенах чеховского МХТ 7 августа и прошло прощание с народной артисткой России, которая скончалась 3 августа в одной из столичных больниц. «Известия» присоединились к ее поклонникам и коллегам.

«Женщины хотели одеваться так, как вы одевались»

В театре волновались: лето, жара, люди могут не прийти. Но получилось все ровно наоборот. Гражданская панихида началась в 11:00. К этому времени у МХТ имени А. П. Чехова в Камергерском переулке уже собрались десятки поклонников. Еще столько же представителей СМИ. Через служебный вход театра, тем временем, шли коллеги и друзья Ирины Петровны. Говорить никто не хотел.

К моменту открытия театра для поклонников Ирины Мирошниченко сцена оказалась полностью в цветах и венках. По центру — внушительных размеров венок из бордовых роз от президента России, рядом — от столичных театров, кинематографистов. На экране портрет Ирины Петровны, сделанный год назад на 80-летии актрисы в МХТ. Вел церемонию ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный деятель искусств Игорь Золотовицкий.

Микрофон свистел и хрипел. Звукорежиссеры пытались устранить неполадку. Но тщетно, пришлось заменить микрофон.

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Даже техника сопротивляется этому факту, — заметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Потому что трудно, невозможно поверить, что нет больше той мощной энергии. Каждый раз, когда она появлялась, было ощущение, что все нормально, все в порядке. Она была актрисой Художественного театра. А это звание не только почетно, но и тяжелое, и даже трагическое . Потому что на протяжении 60 лет каждый день нужно доказывать, что ты можешь, что ты сильная, что владеешь профессией, понимаешь в каком театре ты работаешь, никому не завидуешь, и хочешь быть лучше. Она была праздничной женщиной.

Игорь Золотовицкий напомнил собравшимся, что биография актрисы в стенах Художественного театра началась еще с учебы в Школе-студии МХАТ. Где ее педагогом был Василий Петрович Марков, а однокурсниками — Владимир Меньшов, Вера Алентова, Владимир Салюк, Анастасия Вознесенская, Андрей Мягков, Рогволд Суховерко. Семь человек с курса Маркова Олег Ефремов позвал в Современник. А Мирошниченко пошла в Художественный театр.

Мирошниченко была предана МХТ, не перебегала, не бросала театр даже в самые непростые годы и в период отсутствия ролей.

— Вы представляете, МХТ скоро 125 лет, а Ирина Петровна здесь — 60 лет, — сказал Золотовицкий. — Она была ведущей актрисой при Олеге Ефремове, культовой — при Олеге Табакове. Театр в полной мере заменил Ирине Петровне дом и семью. До последних дней она хотела участвовать в жизни МХТ. Хотела быть вместе с молодежью — не только спектакли, а творческие и поэтические вечера.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Игорь Золотовицкий вспомнил празднование год назад ее 80-летия. В отличие от многих, Ирина Мирошниченко говорила в этот день не о себе. А о людях, которые выходили поздравлять ее. Она вспоминала, как жизнь ее свела с ними, о том, что значат они в ее судьбе.

В МХТ в числе первых приехала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она положила к гробу букет алых роз, поклонилась и ушла. Игорь Золотовицкий зачитывал правительственные телеграммы от президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина.

— Спасибо вам всем, за то, что пришли, — сказал народный артист России Лев Лещенко. — Мне посчастливилось побывать здесь полгода назад на творческом вечере Ирины Петровны, который был приурочен к ее восьмидесятилетию. Это было очень торжественно, ярко, по-настоящему душевно. А теперь я присутствую на этом печальном событии. И уже никогда не увидимся. «Никогда» — слово, сравнимое с бесконечностью, вечностью. Мы не можем постигнуть ее, прикоснуться к ней. Как и сейчас, мы не можем прикоснуться к вам, и только стоим перед блистательной актрисой, удивительным человеком, иконой этого театра. Потому что ее талант был неоспорим, бесконечное количество ролей в этом театре, в кино, на телевидении, на радио, на эстраде.

Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Олег Иванов Ирина Мирошниченко в роли Веры в фильме Сергея Антонова «Пришел солдат с фронта» Фото: РИА Новости/В. Кречет Актриса Ирина Мирошниченко в кинодетективе «Это сладкое слово —свобода!» Фото: РИА Новости Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня» Фото: РИА Новости Ирина Мирошниченко со Всеволодом Абдуловым в спектакле «Соло для часов с боем», МХАТ им. М. Горького Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин Артистка Ирина Мирошниченко в роли Ольги в спектакле «Три сестры» Московского художественного театра СССР Фото: РИА Новости/Борис Кауфман Ирина Мирошниченко на Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-89» Фото: РИА Новости/Галина Кмит Артистка Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Валентина Юдашкина Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин Ирина Мирошниченко в спектакле «Чайка» на своем юбилее в МХТ им. А.П. Чехова Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Актриса Ирина Мирошниченко на музыкальной программе «В этот новогодний вечер» Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин Ирина Мирошниченко с Никитой Михалковым и Олегом Ивановым на вечере в честь 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Артистка Ирина Мирошниченко в театре «Ленком» на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Николая Караченцова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Ирина Мирошниченко на вручении театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Актриса Ирина Мирошниченко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

К гробу подходили актеры Сергей Чонишвили, Евгений Миронов, Авангард Леонтьев, Константин Хабенский, Александр Пашутин, Павел Табаков, Ксения Лаврова-Глинка, Марина Зудина, Ольга Литвинова, Данил Стеклов, Алёна Хованская, Юрий Чурсин, пианист Юрий Розум, режиссеры Николай Скорик, Николай Лебедев, Евгений Герасимов. На экране одно фото сменяло другое. На них Ирина Мирошниченко с Татьяной Дорониной, Евгением, Евстигнеевым, Олегом Ефремовым, Георгием Бурковым, Иннокентием Смоктуновским, Александром Калягиным, Андреем Мягковым.

Министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я знаю, смерти нет, — начала Марина Зудина. — Но и осознавать, что Ирины Петровны больше нет, — не хочется. Я знаю, что душа ее сейчас с нами. Она видит нас, слышит. Ирина Петровна, дорогая, вы из последних актрис, которые для многих женщин были примером для подражания. Моя мама хотела такую прическу, как у вас. Женщины хотели одеваться так, как вы одевались. Я, наверное, многого не успела вам сказать, потому что знала, что вам можно позвонить.

Актриса расплакалась. Она восхитилась, с каким достоинством Ирина Мирошниченко служила своему призванию, с какой нежностью относилась к Марине Зудиной, к ее детям и супругу.

— Пожалуйста, Ирина Петровна, я уверена, что вы встретитесь с Олегом Павловичем, пожалуйста, передайте ему, что и я, и дети — его очень, очень любим. И что его нам очень не хватает. А теперь не будет хватать вас. Я думаю, что вы будете в раю. Но он будет театральным. И спасибо вам, что я имела возможность быть рядом с вами. Я вас очень люблю.

«Спасибо, мама...»

Актриса очень рано стала известной, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» вместе Никитой Михалковым, Алексеем Локтевым, Евгением Стебловым. Она получила роль еще будучи студенткой третьего курса. Потом была Мария Магдалина в «Андрее Рублеве» Тарковского. И роли пошли одна за другой.

Актриса Марина Зудина на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но актриса была избирательна в материале и режиссеров. «Дядя Ваня» Кончаловского, «Миссия в Кабуле», Квинихидзе, «Тайна Мадам Вонг» Пучиняна, «Вам и не снилось…» Фреза, «Профессия — следователь» Бланка, «Зимняя вишня» Масленникова. Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, рассказал, что есть малоизвестный факт в биографии Ирина Петровны. 30 лет назад ее жизненный путь мог радикально измениться. Ее назначили возглавлять Комитет по культуре Москвы. Но работа управленца длилась несколько месяцев. «Это не моё», — сказала Ирина Мирошниченко. И вернулась обратно в театр.

О том, что Ирина Петровна была постоянно на позитиве, говорили многие. Улыбка не сходила с ее лица. А в ее гримерку не все были вхожи. Это был особый мир, созданный Ириной Мирошниченко.

— Ветеран МХТ Анна Комолова как-то мне сказала: «Однажды Ира пригласила меня в свою гримерную. Я ей многое простила за то, что увидела там. Это — не гримерная», — рассказал Авангард Леонтьев. — Не знаю, что ей надо было прощать, но так сказала Анна Михайловна. К сожалению, я не был приглашен в ее гримерку. Ирочка охраняла это место.

А народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов в легендарную гримерку попал.

Актер Евгений Миронов на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я увидел очень уютный, интеллигентный дом. Там была собака, которая лежала и ждала, когда актриса появится в антракте. Она с ней разговаривала, поправляла прическу и шла обратно на сцену, играть. Самым главным для нее в жизни был театр. И он отвечал ей взаимностью. Она очень счастливая актриса, потому что нашла своего режиссера в лице Олега Ефремова. Играла Ольгу в «Трех сестрах». Потом он давал ей роли в других пьесах Чехова.

Миронов вспомнил, как его вводили на роль Треплева в чеховскую «Чайку». Артисту не нравилось прочтение режиссером образа героя. «И я помню, как артисты отказывались со мной репетировать, потому что привыкли к рисунку роли. Не хотели слушать мои предложения. Меня это ужасно мучало. И единственным человеком, который помог, была Ирина Мирошниченко. Она играла Аркадину, маму Треплева.

— Она, как студентка, бросилась искать новые ходы, — вспомнил Евгений Миронов. — Сколько мы нюансов нашли с ней в сцене, когда мама перевязывает рану на голове сына. Я ей так благодарен, потому что только из-за нее остался в этом спектакле, а то ушел бы оттуда нафиг. Я вам скажу словами Треплева: «Я вас очень нежно и беззаветно люблю. Спасибо, мама…»

«Полный зал для нее был самым большим счастьем»

Коллеги поражаются, как много Ирина Петровна дала коллегам. Кому-то — ориентир в профессии, кому-то — чувство прекрасного, а кто-то перенял от нее манеру держаться и всегда быть на высоте.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский на церемонии прощания с актрисой Ириной Мирошниченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Я из того поколения, которое любовалось Ириной Петровной, восхищалось, а уже в более зрелом в возрасте имел счастье общаться с ней в стенах Художественного театра, — сказал худрук МХТ Константин Хабенский. — В ноябре 2021 года Ирина Петровна пришла ко мне, с подарками. Она всегда дарила их тем, кому симпатизировала. Она предложила сделать реставрацию спектакля Олега Николаевича Ефремова «Три сестры». Хотела играть в Островском. А еще — собрать на собственный юбилей всех-всех друзей. Для того, чтобы сказать им правильные, нужные слова. В день юбилея она очень нервничала перед выходом на сцену. И теперь я понимаю, что это были не просто нервы, а преодоление той боли, которая уже поселилась в ней. Но она не позволила себе показать нам, как ей тяжело.

После юбилея, по словам Хабенского, она перестала появляться в театре. Не хотела показаться не в форме, потому что Ирина Мирошниченко могла приходить в театр только во всем блеске своей красоты.

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Народный артист России Авангард Леонтьев, который знаком с Ириной Петровной 59 лет, вспоминает юбилей как фейерверк радости, творчества, улыбок.

— Мы созвонились через день, и я стал рассказывать, как это выглядело из зала. Какое это впечатление произвело на окружающих. Мы говорили час. И было сложно представить, что после этого Ирочка замкнется в себе. Будет сидеть дома, перестанет выходить и перестанет бороться за жизнь, как она боролась всегда. Она всё преодолевала, все болезни свои, простои. Она сама придумывала себе работу. В ней было столько силы! Она заражала ею всех. Ее за это очень уважали и любили коллеги.

Церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Актрисой было невозможно не любоваться. Когда она шла по коридору МХТ, у тех, кто ее видел, улучшалось настроение. Красота, собранность, приветливость, улыбка, добросердечие. Такой актриса осталась в памяти коллег и поклонников.

— Спасибо, что пришли. Полный зал для нее был самым большим счастьем, — завершил церемонию Игорь Золотовицкий.