Во всем пример: красота Мирошниченко, голос Леонтьевой, память Таганки

Московский театр на Таганке открыл 60-й сезон спектаклем «Причал» по сценарию Геннадия Шпаликова. Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Исполнилось 100 лет со дня рождения прославленного советского диктора Валентины Леонтьевой. Секретариат СТД России подготовил новый регламент национальной премии и фестиваля «Золотая маска». В Электротеатре Станиславский представили результаты экспериментальной лаборатории «Москва. Звуки города». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

60 лет в строю

60-й сезон Московский театр на Таганке открыл спектаклем «Причал». В основу постановки режиссер Сергей Тонышев положил сценарий Геннадия Шпаликова, созданный к одноименному фильму. Задуманный в начале 1960-х, он не был осуществлен, но многие его идеи проросли в знаковых произведениях тех лет.

В новом сезоне Таганка — флагман шестидесятых — продолжит осваивать драматургию этого периода: в конце августа состоится премьера комедии «Три + Три» Алексея Арбузова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как отметили в пресс-службе, эти постановки вошли в репертуар из режиссерской лаборатории проекта «Ликбез». А

лаборатория проекта «Репетиции» обогатит афишу спектаклями «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Олега Еремина и «Кастинг 81/18» режиссеров Виктории Латышевой и Георгия Смирнова. Кроме того, на юбилейный сезон запланировано еще шесть премьер.

Молодая природа

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. На сцене МХТ имени Чехова она сыграла более 35 ролей, а в последнее время выходила в спектакле «Моя дорогая Матильда», который стал ее бенефисом.

В кино актриса дебютировала в 1963 году в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Всего в ее фильмографии — более 40 фильмов и сериалов.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По словам актрисы и режиссера Марины Брусникиной, Ирина Мирошниченко всегда была примером женской красоты, невероятной энергии, желания жить, работать, быть впереди, быть молодой.

— С ней вообще не вяжется слово «возраст», — поделилась Марина Брусникина с «Известиями». — Она была членом команды, которую бесконечно любили, ценили и уважали. Ни один сбор труппы не обходился, чтобы Ирина Петровна не была на первых планах. Всё общение вокруг нее вертелось. У нее была молодая природа. Она дошла до конца очень красивой женщиной и такой останется в нашей памяти.

Бархат голоса

Исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки СССР Валентины Леонтьевой. Среди многочисленных проектов легендарной телеведущей — памятная всей стране программа «От всей души» , многие годы украшавшая расписание Центрального телевидения.

Уникальной и узнаваемой назвала Валентину Леонтьеву ее коллега по ЦТ Лариса Вербицкая.

Фото: РИА Новости/Олег Макаров

— Валентина Михайловна отличалась во всем — мягкой манерой вести программы, замечательным глубоким тембром голоса, — отметила она в беседе с «Известиями». — Как диктор и телеведущая, она всегда меня очаровывала своей феноменальной популярностью у телезрителей и высочайшим профессионализмом.

Лариса Вербицкая особо отметила «подшитый бархатом» голос Леонтьевой, посетовав, что сегодня на телевидении не так много уделяется внимания голосам. А также невероятную память народной артистки («она укладывала в голове километры текстов») и потрясающую работоспособность.

«Маски» новые черты

Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России подготовил новый регламент национальной премии и фестиваля «Золотая маска». В нем сократится количество номинаций — было 38, станет 31.

Президентом «Золотой маски» будет председатель СТД, который единолично назначает гендиректора всей институции.

Списки кандидатов в экспертные советы и жюри формирует СТД, а не ассоциации, гильдии и другие профобъединения, как это принято сейчас. Номинантов на премию утверждает секретариат СТД с учетом позиции Минкультуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению обозревателя «Известий» доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, с принятием регламента лет на 5–8 запоздали — с некоторых пор скандал и «Золотая маска» стали синонимами, а избавиться от нездорового ажиотажа вокруг нее можно только одним способом: нужно больше премий, хороших и разных, как с государственной, так и со спонсорской поддержкой.

— Отвергнутые номинации — «Спектакль современного танца», «Эксперимент», «Драматический спектакль малой формы» — вполне могут быть формообразующими самостоятельных премий всероссийского масштаба , — считает эксперт. — А номинаций на «Маске» должно быть еще на порядок меньше. Даже их нынешнее урезанное количество обесценивает премию.

Звуковая моя Москва

В Электротеатре Станиславский представили результаты экспериментальной лаборатории «Москва. Звуки города». В проекте приняли участие Центр электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ) и Центр новых музыкальных инициатив. Восемь видеохудожников и девять композиторов создали десять произведений, объединенных идеей передать с помощью звуков и визуального ряда ощущение огромного города.

Обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров отметил разнообразие поисков молодых авторов.

Фото: Пресс-служба ЦЭАМ

— Композитор Михаил Пучков взял за основу своей композиции шум метро, а прорастающие из стука колес и гула поездов звуки в режиме реального времени «вдохновляли» специально разработанную нейросеть на создание визуального сопровождения, — рассказал он. — Алина Мухаметрахимова создала «акустический слепок» перехода на станцию «Охотный Ряд», Арам Карси поддержал звуковую идею обработанными документальными кадрами — как современными, так и старыми, из архива Мосфильма.

Они живы

Музей кино объявил программу лектория, посвященного важным фигурам русского рока. Лекторий продлится с августа по сентябрь и будет состоять из пяти лекций, посвященных ряду ключевых рок-музыкантов отечественной музыкальной сцены — Виктору Цою, Егору Летову, Петру Мамонову, Вячеславу Бутусову и Михаилу Горшеневу. Основная тема лекций — все аспекты кино, связанные с отражением в нем рок-музыки и ее героев.

Фото: ТАСС/Александра Краснова

— Музыка всегда составляла особый интерес для киносреды, а рок-музыка и ее герои на какие-то годы завоевали не только проигрыватели, но и экраны, — поделилась с «Известиями» директор Музея кино Лариса Баженова.