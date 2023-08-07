В Южно-Сахалинске открыли самый большой аэровокзал Дальнего Востока

Самый большой аэровокзал Дальнего Востока открыли в Южно-Сахалинске. Площадь воздушной гавани составила 47 тыс. кв. м. Пропускная способность на внутренних линиях — 1 тыс. человек в час, передает телеканал «Известия». У нового аэровокзала имеется 23 лифта, в том числе и для маломобильных граждан. Аэропорт Южно-Сахалинска ежегодно принимал около 1,5 млн человек. Новый аэровокзал рассчитан на 5 млн пассажиров в год.

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