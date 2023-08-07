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Военный эксперт назвал особенности переданных Францией Украине ракет SCALP

Военный эксперт Кошкин: переданные Киеву ракеты SCALP идентичны Storm Shadow
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Фото: commons.wikimedia.org
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Дальнобойные ракеты SCALP, которые Франция передала Украине, идентичны британским снарядам Storm Shadow. Об этом военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в понедельник, 7 августа.

«Такие ракеты создавались на совместном англо-французском предприятии. Англичане назвали их Storm Shadow, а французы их назвали SCALP. То есть шильдики на английском языке у англичан, а на французском — у французов. Характеристики одинаковые с теми ракетами, которые уже поставили англичане», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Также он отметил, что направление англо-французских боеприпасов сложно предугадать, отметил Андрей Кошкин. По его словам, смысл сводится к тому, что это уже новое поколение, они идут по траектории не параболической, а по траектории, которую сложно предсказать на высоте 30–40 м.

«К тому же боевая часть порядка 450 кг, то есть это ракеты большей дальности, их можно запускать в основном с воздушного базирования. Идут они где-то 250–300 км, могут до 560», — заключил аналитик.

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Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

6 августа украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил ракеты большой дальности SCALP от Парижа, сообщается на сайте kp.ru.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Макрона о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта. Она подчеркнула, что Москва категорически не приемлет позицию Запада, согласно которой военная помощь Украине приблизит политико-дипломатическое урегулирование, передает RT.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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