Объявлены пять победителей конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

Объявлены победители всероссийского музыкального молодежного конкурса «Нашествие: Молодые ветра». Мероприятие прошло 5 августа на площадке клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон» в Москве.

«Маргарита Нащекина из Саратова заняла первое место, «Ширли-мырли» из Донецка — второе, а третье место поделили Саша Балог, TOBE, «Кроу» — все трое из Москвы», — сообщили в оргкомитете.

Отмечается, что победители конкурса в качестве призов получили гитары, возможность записать музыку в профессиональной студии и выпустить свою виниловую пластинку.

Также победителей конкурса пригласили выступить на фестивале «Таврида. Арт» и провести гастрольный тур по восьми федеральным округам России. Кроме того, музыкантам предоставят возможность попасть в эфир «Нашего радио».

Накануне в результате онлайн-голосования зрители определили 50 финалистов. Девять исполнителей представили Москву, четыре — Санкт-Петербург. Уточняется, что в финал попало семь проектов из Донбасса и Крыма.

2 августа председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков сообщил, что более 4 тыс. заявок поступило на конкурс «Нашествие: Молодые ветра».

Победители получат возможность поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками и запишут виниловую пластинку. Им также предоставят приоритетную возможность попасть в эфир «Нашего радио».