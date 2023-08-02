На конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра» поступило более 4 тыс. заявок

Более 4 тыс. заявок поступило на конкурс для музыкантов «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра». Об этом 2 августа сообщил председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков.

«Идея не новая, поддержка молодых музыкантов всегда актуальна. Поэтому тут мы не изобретали велосипед, просто периодически кто-то должен это делать. Нам пришло более 4 тыс. заявок, члены жюри выбрали из них 240, из этих 240 наши слушатели путем народного голосования выбрали 50, и как раз 50 артистов выступят в финале конкурса. Потом пять будет, которых выберут члены жюри», — рассказал Паньков.

Он сообщил, что на конкурс подавали заявки из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Паньков подчеркнул, что конкурс получился международным, однако в первую очередь организаторы рассчитывают на все регионы России и новые в том числе. Он подчеркнул, что из последних было много заявок на конкурс.

«В финале будут представлены, если я не ошибаюсь, семь коллективов из новых регионов», — сообщил Паньков.

Он также отметил, что многие музыканты старше 35 лет во время проведения конкурса упрекали организаторов в том, что они сделали возрастные ограничения. Теперь, по словам Панькова, создатели думают над организацией в следующем году конкурса «Старые ветра», в котором дадут возможность участвовать тем, кто старше 35 лет.

На фестивали будут представлены музыкальные композиции в стилях поп, рэп, фолк, метал. Единственное ограничение, которое существует, касается возраста исполнителя.

«Мы не ограничивали всех наших конкурсантов, у нас не было ни тематики, ни жанров, любой артист от 18 до 35 лет мог отправить заявку в виде своей песни. И тема совершенно разная — от любви до бытовых каких-то ситуаций, неурядиц. Всё, что актуально сейчас в нынешней ситуации, вся эта проблематика есть в песнях. Может быть, они не так философски и глубоки, как у взрослых артистов, в силу возраста, но тем не менее они очень искренни и талантливы», — рассказывает Паньков.

По словам Панькова, к «Нашему радио» часто обращаются артисты с просьбами поставить их песни в эфир. Поэтому, по его словам, идея конкурса заключается в том, чтобы объединить все эти заявки

«Огромное спасибо президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал нашу идею и помог всё организовать. Звездные наставники — это члены нашего жюри. Артем Шаров из группы «Гудтаймс», Иван Демьянов из группы «7Б». Кстати, забыл сказать про музыкальные инструменты. Ценные музыкальные инструменты, классные, дорогие, получат еще пять победителей. Что для музыкантов, мне кажется, всегда актуально», — подытожил директор «Нашего радио».

Финал конкурса будет бесплатным мероприятием: он пройдет 5 августа в клубе «Урбан» на территории дизайн-завода.

В конкурсе планируется пять победителей. Они получат возможность поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками и запишут виниловую пластинку. Им также предоставят приоритетную возможность попасть в эфир «Нашего радио».