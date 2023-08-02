Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на важность углубления взаимодействия с Африкой в экономике
Мир
МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве
Общество
Транспортная компания сообщила об улучшении ситуации на границе РФ с Китаем
Мир
The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению
Общество
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке взрыва на Кубани
Экономика
Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
Мир
Трансгендер из США стал официальным представителем сил обороны Украины
Мир
СМИ сообщили о сожжении государственного флага Франции на протесте в Сенегале
Экономика
Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей
Мир
Партия «Альтернатива для Германии» потребовала отмены санкций против РФ
Политика
Путин призвал министров подготовиться к ВЭФ
Мир
Глава МИД Италии назвал недопустимым ввод войск стран Запада в Нигер

На конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра» поступило более 4 тыс. заявок

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 4 тыс. заявок поступило на конкурс для музыкантов «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра». Об этом 2 августа сообщил председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков.

«Идея не новая, поддержка молодых музыкантов всегда актуальна. Поэтому тут мы не изобретали велосипед, просто периодически кто-то должен это делать. Нам пришло более 4 тыс. заявок, члены жюри выбрали из них 240, из этих 240 наши слушатели путем народного голосования выбрали 50, и как раз 50 артистов выступят в финале конкурса. Потом пять будет, которых выберут члены жюри», — рассказал Паньков.

Он сообщил, что на конкурс подавали заявки из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Паньков подчеркнул, что конкурс получился международным, однако в первую очередь организаторы рассчитывают на все регионы России и новые в том числе. Он подчеркнул, что из последних было много заявок на конкурс.

«В финале будут представлены, если я не ошибаюсь, семь коллективов из новых регионов», — сообщил Паньков.

Он также отметил, что многие музыканты старше 35 лет во время проведения конкурса упрекали организаторов в том, что они сделали возрастные ограничения. Теперь, по словам Панькова, создатели думают над организацией в следующем году конкурса «Старые ветра», в котором дадут возможность участвовать тем, кто старше 35 лет.

На фестивали будут представлены музыкальные композиции в стилях поп, рэп, фолк, метал. Единственное ограничение, которое существует, касается возраста исполнителя.

«Мы не ограничивали всех наших конкурсантов, у нас не было ни тематики, ни жанров, любой артист от 18 до 35 лет мог отправить заявку в виде своей песни. И тема совершенно разная — от любви до бытовых каких-то ситуаций, неурядиц. Всё, что актуально сейчас в нынешней ситуации, вся эта проблематика есть в песнях. Может быть, они не так философски и глубоки, как у взрослых артистов, в силу возраста, но тем не менее они очень искренни и талантливы», — рассказывает Паньков.

По словам Панькова, к «Нашему радио» часто обращаются артисты с просьбами поставить их песни в эфир. Поэтому, по его словам, идея конкурса заключается в том, чтобы объединить все эти заявки

«Огромное спасибо президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал нашу идею и помог всё организовать. Звездные наставники — это члены нашего жюри. Артем Шаров из группы «Гудтаймс», Иван Демьянов из группы «7Б». Кстати, забыл сказать про музыкальные инструменты. Ценные музыкальные инструменты, классные, дорогие, получат еще пять победителей. Что для музыкантов, мне кажется, всегда актуально», — подытожил директор «Нашего радио».

Финал конкурса будет бесплатным мероприятием: он пройдет 5 августа в клубе «Урбан» на территории дизайн-завода.

Старый добрый рок: как «Горбушку» вновь захлестнула волна музыки
Концертная площадка с 30-летней историей распахнула двери для фанатов и легендарных коллективов

В конкурсе планируется пять победителей. Они получат возможность поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками и запишут виниловую пластинку. Им также предоставят приоритетную возможность попасть в эфир «Нашего радио».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023