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Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»
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Более 3 тыс. заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В России продолжается конкурс для музыкантов «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра», одним из главных призов которого является выступление на рок-фестивале «Нашествие». Генеральным информационным партнером выступает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты РЕН ТВ 16 мая побеседовали с председателем жюри конкурса и программным директором «Нашего радио» Игорем Паньковым. Он отметил, что изначально бороться за выступление на фестивале могли только музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, но по многочисленным просьбам условия конкурса изменили.

«Он (конкурс. — Ред.) вне жанров. Если вы автор-исполнитель, группа с собственными песнями, не кавер-группа, можете зайти на сайт Молодыеветра.рф и оставить там свою заявку», — заявил Паньков.

На данный момент жюри получило 3 тыс. заявок. По словам Панькова, большая часть — это музыканты с большим опытом и огромным потенциалом.

«Мы специально выбирали членов жюри из разных музыкальных жанров, чтобы не зацикливаться на формате «Нашего радио». <...> Главное, чтобы был хороший материал. <...> Если член жюри чувствует потенциал у коллектива или автора-исполнителя, то он им дает высокую оценку», — отметил Паньков.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня. Всего в полуфинал выйдут 50 исполнителей. Они выступят на сцене фестиваля «Нашествие». Пятеро финалистов получат особые призы.

«Пять финалистов отправятся в тур по России с нашими музыкальными наставниками. Они же получат возможность ротации своих песен в эфире «Нашего радио». Они же запишут виниловую пластинку со своими песнями», — добавил Паньков.

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В апреле организаторы музыкального фестиваля «Нашествие-2023» объявили список артистов, которые выступят на мероприятии. Среди участников группы «25/17», «Алиса», «Ария», «Жуки», «Калинов Мост», «Крематорий», «Чайф», «Чиж и компания», а также певцы Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Галанин.

Фестиваль «Нашествие» пройдет с 4 по 6 августа на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Калужской области.

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