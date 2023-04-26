Стали известны участники рок-фестиваля «Нашествие» в 2023 году

Организаторы музыкального фестиваля «Нашествие-2023» в среду, 26 апреля, объявили список артистов, которые выступят на мероприятии.

В частности, на фестивале выступят рок-группы «25/17», «Алиса», «Ария», «Жуки», «Калинов Мост», «Крематорий», «Чайф», «Чиж и компания», а также певцы Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов и Сергей Галанин. На мероприятии ожидается более 100 исполнителей и музыкальных коллективов.

«Это всё любимые наши музыканты, которые часто звучат и звучат вообще в принципе в эфире нашего радио, но и не только у нас, кстати. Конечно, они выступят на главном приключении года у нас», — сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

По словам директора фестиваля Евгения Киселева, в этом году ожидается много молодых музыкантов. Помимо выступлений, в рамках фестиваля будут проводиться детские и спортивные активности, а также, вероятно, организуют мастер-классы, кинотеатральные показы, лекции, добавил он.

«Нашествие-2023» проведут с 4 по 6 августа возле деревни Митяево в Калужской области. Фестиваль состоится впервые за три года. Телеканал РЕН ТВ выступает в качестве генерального информационного партнера.

Ранее, 18 апреля, фестиваль «Нашествие» объявил первого участника — рок-группу «Алиса». Коллектив выступит на главной сцене и представит программу «Алиса — 40 лет!», которую посвятил своему юбилею. Со сцены прозвучат песни из разных альбомов, в том числе из свежего альбома «Дудка».

О том, что рок-фестиваль возвращается спустя три года, стало известно 6 апреля.