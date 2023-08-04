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Финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» пройдет 5 августа

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Фото: РЕН ТВ
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Финал конкурса «Нашествие: Молодые ветра» состоится 5 августа.

В результате онлайн-голосования зрители определили 50 финалистов. Девять исполнителей представят Москву, четыре — Санкт-Петербург. Уточняется, что в финал попало семь проектов из Донбасса и Крыма. Из числа финалистов жюри и выберет пять победителей.

«Есть ребята реально талантливые, и ты прослушивал и понимаешь. Если я чувствую и у меня мурашки какие-то, то значит у всех будут. Когда я сам даже пишу песни, если я даже в записи, в работе сижу пишу, записываю, придумываю. Если у меня мурашки пробежали, я знаю точно, что я передам всем эти мурашки. Вот то же самое здесь, я почувствовал — мурашки по телу — всё, слушаю — песня хорошая», — заявил лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян.

Как отметил программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков, пять победителей смогут поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками, а также запишут виниловую пластинку.

«У пяти победителей будет возможность попасть в эфир «Нашего радио» — приоритетная возможность. И, конечно, опыт, который они приобретут в процессе общения со своими звездными наставниками, запись в студии нашей профессиональной, наши какие-то советы», — рассказал он.

Финал конкурса пройдет на площадке клуба «Урбан» в Москве. Вместе с молодыми музыкантами выступят их кумиры, в том числе группы «Уматурман» и «7Б». Вход на концерт 5 августа будет абсолютно свободным.

Ранее, 2 августа, председатель жюри конкурса и программный директор «Нашего радио» Игорь Паньков сообщил, что более 4 тыс. заявок поступило на конкурс «Нашествие: Молодые ветра».

В конкурсе планируется пять победителей. Они получат возможность поехать в тур по России со своими звездными музыкальными наставниками и запишут виниловую пластинку. Им также предоставят приоритетную возможность попасть в эфир «Нашего радио».

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