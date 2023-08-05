Городские службы Москвы начали работу в усиленном режиме из-за жары

В столице приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями. Об этом сообщает 5 августа Городское хозяйство Москвы.

«Сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать +30 и может достигать отметки в +35, что выше климатической нормы августа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Москве проводят в цикличном режиме полив проезжей части, в пик жары — аэрацию, полив деревьев, цветов и кустарников. Кроме того, в городе работают более 80 расчетов поливомоечной техники около парков и озелененных территорий.

Столичный дептранс в своем Telegram-канале уточнил, что продолжается раздача воды пассажирам метро на некоторых станциях Филевской, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях.

Работа осуществляется и на автостанциях и автовокзалах «Саларьево», «Северные Ворота», «Центральный», «Южные Ворота», «Варшавская» и «Орехово». Вода также доступна для горожан и на трамвайных остановках около некоторых станций метро.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» сообщил, что выходные в столице будут самыми жаркими днями лета.