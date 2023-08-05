Два буксира направлены к месту происшествия с танкером около Керчи

Два буксира следуют к месту происшествия с танкером в Керченском проливе. Об этом 5 августа сообщили «Известиям» в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

Отмечается, что судно получило повреждения.

Ранее в этот день советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Мост закрыт из-за угрозы атаки. Все профильные службы и министерства в круглосуточной готовности.

2 августа в Минобороны сообщили, что в Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов. Уточняется, что для судов, которые следуют из Черного моря, создан специальный район досмотра.