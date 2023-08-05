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Советник главы Крыма опроверг данные о взрыве в районе Крымского моста

Советник главы Крыма не подтвердил данные о взрыве в районе Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил 5 августа, что громкие звуки, прозвучавшие в Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту.

«Громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки», — отметил он в Telegram-канале.

Движение по мосту перекрыто, возобновится после снятия угрозы. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня, добавил Крючков.

Все профильные службы и министерства в круглосуточной готовности.

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Накануне советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в нескольких районах республики. Повреждений и пострадавших не было, все объекты были сбиты, уточнил он.

В ночь на 4 августа была пресечена попытка киевского режима осуществить теракт беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

30 июля Минобороны РФ пресекло попытку киевского режима осуществить атаку 25 беспилотными летальными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым.

До этого, 17 июля, движение по мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил воздержаться от поездок через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

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