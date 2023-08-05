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Инвестор рассказал о последствиях снижения кредитного рейтинга США

Инвестор Шостак объяснил, чем грозит Вашингтону снижение Fitch рейтинга США
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Решение Fitch Ratings понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США грозит имиджевыми убытками для Вашингтона. Об этом в пятницу, 4 августа, рассказал ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Наивысший суверенный рейтинг остается крайне престижным призом. <...> В настоящий момент только несколько развитых стран имеют его от всех трех ведущих рейтинговых агентств. <...> США больше в этот клуб не входят», — пояснил он.

Шостак отметил, что такой поворот событий был вполне ожидаемым. Яркой предпосылкой стало обсуждение вопроса о повышении потолка госдолга Штатов весной этого года. Текущее состояние американской экономики дает основания полагать, что в ближайшее время примеру Fitch последуют также S&P и Moody's.

Подводя итоги, инвестор добавил, что претензии Вашингтона к Fitch безосновательны: агентство сделало независимый вывод на основе объективных данных, как и ожидается от подобной организации.

Долга срок: почему кредитный рейтинг США снижен до AA+ второй раз в истории
И насколько это подрывает доверие к долгу страны и статусу доллара

О понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США с AAA до AA+ рейтинговое агентство Fitch сообщило 1 августа. Эксперты учли возможное ухудшение фискальной ситуации в ближайшие три года, а также рост госдолга, уровень которого уже достаточно высок.

В Белом доме заявили, что категорически не согласны с этим решением, подчеркнув, что действующий глава государства Джо Байден «добился самого сильного восстановления экономики».

Ранее, 9 июля, глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские власти не могут гарантировать полную защищенность от рецессии. По ее словам, в ближайшем будущем ожидается замедление темпов роста занятости и экономики в целом, что абсолютно «уместно и нормально».

3 июня Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, который приостанавливает лимит до 1 января 2025 года.

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