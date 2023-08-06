Спрос за деньги: цены на вторичное жилье в России увеличились на 12%

Средние цены на вторичное жилье в России выросли с начала года на 12%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. В числе основных причин — повышения стоимости — ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливали девелоперы. Также повлияло на ситуацию подорожание ремонта — покупатели переориентировались с новостроек на готовое жилье. До конца 2023-го цена на квадратный метр вторички может подняться еще на 3–5%, прогнозируют эксперты .

В рост

Средняя стоимость вторичного жилья в России с начала 2023 года выросла на 10–12% , рассказала «Известиям» гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов подтвердил подорожание, но оценил его примерно в 9% .

— Основные причины роста цен на вторичку — переориентация покупателей с новостроек на готовое жилье после ограничения околонулевых ставок по ипотеке и подорожание ремонта , — сказал он. — Также в большинстве крупных городов средняя стоимость «квадрата» вторички стала меньше на 10–20%, чем в новостройках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Центробанк с 2023 года ввел заградительные меры на размер ставок по ипотечным кредитам от девелоперов. До этого времени застройщики массово субсидировали ипотеку для своих проектов под 0,01–2% годовых на 10–30 лет . Но ЦБ обратил внимание, что предельно низкие ставки в итоге приводят к повышению стоимости квартир для покупателей, увеличивая общую кредитную нагрузку.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что к росту цен на вторичное жилье привело подорожание новостроек . Как ранее писали «Известия», в 2022 году стоимость таких квартир увеличилась на 22,6%, в 2021-м — на 33,6%.

При этом за последний год подорожал и ремонт — на 10–15% , рассказали «Известиям» в компании «Метриум». В первую очередь это обусловлено увеличением стоимости строительных материалов: цемент в цене прибавил 30–40% с начала года, самые востребованные виды грунтовок — 20–25%, ламинат — 25%, обои — 15% , добавили аналитики «Этажей».

В течение этого года спрос на вторичное жилье вырос в среднем по стране на 15% , сообщил Ильдар Хусаинов.

— Стало выгодно приобретать полностью готовые к проживанию квартиры или выкупать те, что находятся в удовлетворительном состоянии и продаются с максимальным дисконтом, что покрывает затраты на будущий ремонт , — сказал он. — Собственники вторички, ощутив повышенный интерес к своим объектам, и начали повышать цены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Средние цены квадратного метра на вторичном рынке росли на фоне увеличения спроса и одновременного сокращения объема предложения , согласна эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. По ее данным, в августе «квадрат» стал на 5,5% дороже, чем в январе.

— С начала текущего года рынок вторичной жилой недвижимости Москвы был очень активен , — рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина. — Уже с 3 января 2023 года мы начали получать звонки от потенциальных покупателей, а затем сразу начались просмотры и первые сделки . Все месяцы, за исключением первой половины мая, спрос на вторичку находился на стабильно высоком уровне.

Как отметила управляющий партнер Dombook, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова, важно и то, что первыми уходят наиболее дешевые объекты, а остаются — те, что дороже. Такое вымывание самых бюджетных лотов в том числе поднимает среднюю стоимость на рынк е, сказала она.

Будущие перспективы

Объем доступного предложения на вторичном рынке в России по сравнению с августом прошлого года снизился на 17%, а относительно начала года — на 11,3% , сообщил «Известиям» Ильдар Хусаинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Это значит, что в краткосрочной перспективе цены на вторичку продолжат расти по инерции — на 0,3–0,5% в месяц . К концу года они могут увеличиться еще на 3–5% , — спрогнозировал он.

По мнению Елены Лапшиной, решение ЦБ по повышению ключевой ставки приведет к тому, что с рынка временно уйдут покупатели-ипотечники, — спрос на вторичное жилье может остановиться .

— Косвенно это уже отражается на динамике активного предложения на рынке аренды, которое в этом году стало вымываться раньше обычного, не во второй половине августа, а уже в июле , — отметила она. — Люди выбирают съем жилья вместо его покупки.

21 июля Центробанк после долгой паузы повысил ключевую ставку — с 7,5 до 8,5% годовых. Это, в свою очередь, приводит к росту ипотечных ставок.

В рамках повышения доступности жилья правительство РФ реализует адресные льготные ипотечные программы, напомнили в Минстрое. Так, с 2018 года была запущена «Семейная ипотека», с 2019 года — «Дальневосточная ипотека» и «Сельская ипотека», с 2020 — «Льготная ипотека». Также предусмотрена специальная льготная ипотека для IТ-специалистов и запущена ипотечная программа в новых регионах под 2%, сказали в ведомстве.

Для повышения доступности жилья в России нужно ввести новые адресные кредитные программы для покупки жилья: для педагогов и тренеров, медработников, сотрудников ОПК , считает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его мнению, также следует дополнительно расширить семейную ипотеку, снижая на 0,5 п.п. ставку за каждого последующего ребенка . Кроме того, стоит распространить льготное жилищное кредитование на вторичное жилье в тех районах, где не ведется строительство новых многоквартирных домов , полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Нам необходимо донастраивать льготную ипотеку так, чтобы она стала более адресной и служила инструментом улучшения жилищных условий конкретных семей, но не инструментом сбережения и приумножения инвестиций , — уверен Александр Якубовский.